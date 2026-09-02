Como siempre, el mercado de fichajes de verano se resolvió sobre la bocina y con un drama increíble. Esta vez, sin embargo, una estrella de la selección masculina de Estados Unidos estuvo en el centro de ese drama de una manera nunca vista para un estadounidense.

Folarin Balogun acabó siendo el gran protagonista del último día de mercado, ya que su posible fichaje por el Everton se vino abajo en el último segundo. El fracaso de la operación puso la continuación a un verano salvaje para Balogun, que se ha convertido en un nombre muy conocido por más de una razón.

Aun así, aunque no logró su traspaso, varios sí lo consiguieron. Desde jóvenes estrellas que dieron un gran salto hasta caras conocidas que recibieron su última oportunidad en la élite, hubo mucha actividad hasta el cierre del mercado.

Con esto en mente, GOAL repasa a los ganadores y perdedores de la selección masculina de Estados Unidos en el mercado de fichajes...