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USMNT GFX 1-1GOAL

Ganadores y perdedores de la selección de Estados Unidos: Justin Ellis responde pese a una lesión y Alex Freeman brilla mientras Yunus Musah sufre en una trabajada victoria sobre la Canadá de Jesse Marsch

El gol de la victoria de Justin Ellis puso el broche a una ventana perfecta de cuatro partidos, Alex Freeman impresionó y Cole Campbell por fin debutó. Yunus Musah, sin embargo, tuvo problemas para encontrar su sitio en el equipo de Mauricio Pochettino.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • ST. PAUL -- En comparación con sus tres primeros partidos de esta ventana internacional, el duelo de la selección masculina de Estados Unidos con Canadá ofreció menos brillantez. Justin Ellis dejó el momento decisivo.

    La estrella de Orlando City superó una lesión temprana para marcar el único gol del partido, al rematar un centro del exdestacado de Orlando City Alex Freeman en el minuto 29 para firmar su segundo tanto en otras tantas titularidades.

    Estados Unidos había marcado cuatro, cuatro y tres goles en sus compromisos anteriores. Ante Canadá, las jugadas destacadas escasearon en un partido de rivalidad muy físico que rara vez encontró ritmo. Un solo gol bastó.

    Estados Unidos respondió al desafío y aseguró una victoria por 1-0 para cerrar con cuatro triunfos en cuatro partidos, incluidas victorias consecutivas sobre sus rivales más cercanos.

    El gol de Ellis dio continuidad a una tendencia de goleadores jóvenes, de los que no han faltado en esta concentración. Tampoco faltaron jóvenes en el once de Estados Unidos. Brooklyn Raines, de 21 años, fue titular en el centro del campo, mientras que Mathis Albert, de 17, se unió a Ellis en ataque. Y luego estuvo Brian Schwake, que disputó los 90 minutos completos en la portería y dejó la portería a cero en su primera titularidad.

    Ahora, la selección de Estados Unidos se disolverá. Las estrellas, tanto jóvenes como veteranas, volverán a sus clubes. Algunas regresarán en noviembre y otras no. Habrá que ver qué hace Mauricio Pochettino de aquí en adelante. Sin embargo, Estados Unidos respondió a cada desafío que se le presentó en esta concentración, incluido este último, que fue el más difícil hasta ahora.

    GOAL analiza los ganadores y los perdedores de la victoria de Estados Unidos en Allianz Field...

  • GANADOR: Justin Ellis

    Justin Ellis, USMNT
    Getty

    Ellis jugó con una aparente lesión para marcar su segundo gol de la ventana, dando a la USMNT una victoria por 1-0 sobre Canadá.

    Tras una dura falta mediada la primera parte, Ellis permaneció tendido sobre el césped durante un periodo considerable de tiempo. Se retiró cojeando hacia la banda y, después de unos minutos, volvió a entrar también cojeando. A partir de ahí, nunca pareció estar al cien por cien.

    Aun así, marcó su gol, ya que ni siquiera una lesión aparente pudo impedir que viera puerta.

    El gol de Ellis fue pura garra, atacando el segundo palo para empujar a la red un centro de Alex Freeman. La celebración fue algo contenida, en gran parte porque Ellis no podía precisamente esprintar hacia el banderín de córner. Aun así, aguantó hasta el descanso, asegurando la ventaja de 1-0 para la USMNT, que finalmente la mantuvo hasta el intermedio.

    El gol fue el segundo de Ellis en el parón, lo que significa que ahora tiene el doble de goles con la absoluta de la USMNT que con el primer equipo del Orlando City. Su dinamismo en ataque nunca ha estado en duda, pero sí su capacidad para ver puerta. Ahora está demostrando que, en efecto, tiene ese instinto goleador, incluso en momentos en los que duele hacerlo.

  • PERDEDOR: Steven Madrigal

    Steven Madrigal referee
    Getty

    Madrigal se convirtió en un foco de atención innecesario en el partido de la selección de Estados Unidos contra Canadá.

    Dada la naturaleza de la rivalidad, no sorprendió que el partido fuera físico. Sin embargo, hay maneras de controlar los partidos físicos, y el árbitro Steven Madrigal no hizo mucho en ese sentido.

    Por suerte, el partido nunca llegó a descontrolarse de verdad, pero sí fue bastante trabado. La USMNT, por ejemplo, sufrió 13 faltas en la primera parte. Fue la cifra más alta en una primera mitad desde un partido de 2012 contra Guatemala en la clasificación para el Mundial. La enorme cantidad de faltas dio lugar a un encuentro con poco ritmo, pero la propia inconsistencia en las decisiones arbitrales generó confusión sobre dónde estaba poniendo el listón el árbitro.

    Por supuesto, los jugadores también tienen parte de culpa por intentar moverse en ese límite físico, pero es tarea del árbitro mantener el control del partido. Madrigal no fue capaz de hacerlo.

  • GANADOR: Alex Freeman

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    Icon Sportswire

    Freeman rindió en ambas áreas contra Canadá, asistió en el gol de la victoria de Ellis y mantuvo a Jacob Shaffelburg bajo control en el triunfo por 1-0 de Estados Unidos.

    Mejora con cada partido, y en este encuentro estuvo muy, muy bien.

    La asistencia fue, por supuesto, lo más destacado, ya que fue un ejemplo del peligro que genera Freeman en ataque. Su capacidad para potenciar un ataque fue lo que le metió en la órbita de la USMNT en primer lugar, ya que su irrupción en la MLS estuvo definida por sus cualidades ofensivas. Eso nunca ha estado en duda, pero sigue evolucionando.

    Ahora, cuando la USMNT tiene el balón, Freeman se está volviendo más agresivo, pide la pelota en zonas peligrosas y sale de ellas con facilidad. Y, cuando la USMNT no tiene el balón, sigue dominando en defensa. Jacob Shaffelburg, de Canadá, que a menudo se emparejó con Freeman, no tuvo ninguna opción en ninguna de las dos facetas del juego. Cuando Freeman juega así, pocos futbolistas la tendrán.

  • PERDEDOR: Yunus Musah

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    Icon Sportswire

    A Musah le costó trasladar su nivel del Milan a la victoria de Estados Unidos sobre Canadá y se le vio incómodo en una posición abierta.

    En los últimos meses, Musah ha demostrado su calidad como centrocampista en el Milan. Sin embargo, nunca destacó en los distintos roles en los que Pochettino lo utilizó en esta concentración, y este partido fue el más desconcertante de todos.

    El veterano del Mundial de 2022 estuvo a menudo escorado a la banda el martes y en ningún momento pareció sentirse cómodo durante sus 45 minutos sobre el campo. Completó solo ocho de sus 11 pases, y los tres que falló fueron bastante evidentes. Musah estuvo siempre medio paso por detrás del ritmo del partido, en parte por eso el ataque de Estados Unidos fue tan estático.

    Pese a todas las respuestas que aparentemente ha dado en el Milan, siguen existiendo muchas dudas sobre Musah a nivel internacional. Esta concentración y este partido hicieron poco por resolverlas mientras lucha por recuperar su sitio en la selección de Estados Unidos.


  • GANADOR: Cole Campbell

    Cole Campbell, USMNT
    Getty

    La paciencia de Campbell dio sus frutos contra Canadá, ya que debutó con la selección de Estados Unidos después de que una lesión alterara su concentración.

    La espera fue larga, pero, a juzgar por la sonrisa que tenía en la cara, para Campbell valió la pena.

    Con su aparición en la segunda parte, Campbell se convirtió en el 13.º y último jugador sin internacionalidades en pisar el campo. Campbell tuvo que esperar más que nadie debido a una ligera lesión que le lastró durante toda la concentración, pero, en el minuto 61, por fin le llegó su oportunidad. Tras un abrazo de Pochettino, Campbell entró al campo y firmó un debut con Estados Unidos más esperado de lo que él habría imaginado.

    La actuación en sí no fue especialmente destacable. Apenas tocó el balón y no pudo mostrar las cualidades ofensivas que le han permitido irrumpir en el Elversberg en la Bundesliga. Lo importante, eso sí, es que vivió ese momento en el que saltó al campo con su selección.

    Se sentirá como una recompensa para un jugador que no tuvo el parón internacional más fácil, pero al final mereció la pena, ya que Campbell se convirtió oficialmente en jugador de Estados Unidos.