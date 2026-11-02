Cinco partidos, cinco victorias y una plaza asegurada en los playoffs de la Conferencia Este. El Columbus Crew ha elegido un momento inmejorable para ponerse en racha.

Esta es la realidad de la MLS: la mayoría de los equipos son bastante del montón, así que ganar unos cuantos partidos basta para tener opciones de dar que hablar (es lo que muchos llaman «paridad»). El Columbus Crew lo ha conseguido. GOAL no toma partido, pero la MLS siempre parece un poco más agradable cuando compite un equipo tan encantador como este.

Hubo mucho más movimiento en el Este, donde el panorama de los playoffs quedó bastante definido una semana antes del Decision Day. Nashville es una apisonadora (ya lo sabíamos). Miami combina momentos brillantes, otros desastrosos y algo de suerte (también lo sabíamos). Y Allan Saint-Maximin probablemente no debería hacer un gesto polémico hacia un rival si quiere evitar la tarjeta roja (lo sabíamos, pero no esperábamos que ocurriera).

El Oeste tampoco está nada mal. Después de que ninguno de los equipos situados entre el séptimo y el undécimo puesto pareciera tener muchas ganas de clasificarse para los playoffs, ahora todos parecen tener opciones. La cosa está interesante, y GOAL repasa todo lo ocurrido en los ganadores y perdedores de la MLS de esta semana...