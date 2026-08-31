Ganadores y perdedores de la MLS: la exhibición de cuatro goles de Lionel Messi, el desaire a sangre fría de Chucky Lozano y Cavan Sullivan demostrando que Bradley Carnell estaba equivocado
Bueno, este tal Lionel Messi. Es bastante bueno, ¿no? El futuro del argentino está un poco patas arriba, especialmente después de anunciar su retirada internacional, y esta temporada está siendo poco menos que un caos para Miami. Pero a veces aparece para recordarle a todo el mundo que tiene magia en los pies. Y eso está muy bien. Firmó una actuación generacional con Miami el sábado por la noche. Y luego va y se retira de Argentina. Qué deporte tan raro es este.
Pero su estallido, sencillamente fenomenal, no fue la única historia del fin de semana. Este es un momento curioso de la temporada de la MLS. Básicamente, la fecha límite del mercado de fichajes consiste tanto en retener a tus mejores jugadores como en intentar fichar a otros nuevos, como demuestra el caso de Houston dejando marchar a Jack McGlynn a Inglaterra por una cantidad demasiado alta como para rechazarla. Y eso significa que el fútbol a veces queda un poco en segundo plano. Muy pocos jugadores son completamente intocables en esta liga. Con Europa tentando a la flor y nata, se trata de contener la respiración colectiva hasta finales de septiembre y luego centrarse de lleno.
Resulta curioso, entonces, que este haya sido un fin de semana tan bueno para los grandes nombres. Messi, Sam Surridge, Carles Gil: todos ellos brillaron enormemente. GOAL repasa los ganadores y perdedores del fin de semana en la MLS...
GANADOR: Lionel Messi
Normalmente, aquí tocaría un poco de variedad. Quizá habría espacio para rebuscar algo más de nicho, o para fijarse en ese enfermizo empate 3-3 de la MLS After Dark entre dos equipos de la periferia del playoff que normalmente habrías ignorado. Sí, más tarde habrá algo de eso. Pero abrir esto con alguien que no fuera Messi sería, en cierto modo, una falta al deber periodístico.
En pocas palabras: cuatro goles, una asistencia, seis ocasiones creadas, tres ocasiones claras creadas, dos lanzamientos de falta. Y, para rematar, exactamente CERO aportaciones defensivas. Miami ganó 7-1. Este es el Messi del tramo final de su carrera en su versión más divertida. Miami se enfrentaba a un mal equipo que defendió aún peor de lo que ya sugiere su bastante lúgubre diferencia de goles. Messi tuvo espacio y tiempo para moverse. Cuatro goles pudieron ser cinco o seis. E hizo que todo esto pareciera facilísimo. A partir de aquí hay preguntas más grandes, más existenciales, que hacerse sobre la temporada de Miami. Su equilibrio general está en el aire. No hay mucho margen para grandes movimientos antes del cierre del mercado. Probablemente, este es el Miami que vas a tener.
Por su forma actual, Miami no es lo bastante bueno como para ganar la MLS Cup esta temporada. Pero va a hacer cosas inmensamente divertidas con el GOAT campando a sus anchas.
PERDEDOR: Houston Dynamo
Esto no es una crítica por lo visto sobre el campo. Houston no estuvo a su mejor nivel ante San Jose Earthquakes y no encontró del todo esa magia de Guilherme que necesitaba para llevarse algo más que un empate 0-0 ante el equipo de Bruce Arena. Lo que escuece del fin de semana, sin embargo, es el jugador al que dejaron marchar.
Jack McGlynn, su fino eje en el centro del campo y el ojito derecho de las estadísticas avanzadas en el pase, ha sido vendido al Stoke City por poco menos de 6 millones de dólares. Esto es malo por dos razones. La primera es que McGlynn es uno de los jugadores más divertidos de ver de la MLS, un futbolista con una zurda tan maravillosa y unos números defensivos tan malos. Hay belleza en ese contraste. La segunda, y quizá más importante, es que Houston realmente no tiene a nadie en la plantilla capaz de replicar sus 3,08 ocasiones creadas por cada 90 minutos.
Sí, la MLS es una liga vendedora. Sí, es un valor decente. Pero Houston es segundo en el Oeste. Perder una pieza clave en este momento duele, así de simple.
GANADOR: Sam Surridge
¿Es Sam Surridge la respuesta de las Midlands inglesas a Erling Haaland? Vale, no le des muchas vueltas a esa pregunta. Hará quedar mal a Haaland. En una nota más seria, eso sí, Surridge es el mejor tipo de delantero de la MLS: un tipo grande que marca goles y que no pudo triunfar en una liga mejor.
Surridge es un rematador de élite, pero en casi todo lo demás va justito. Nashville recorta lo innecesario y deja que el inglés se limite a marcar goles. Promedia 28 toques por 90 minutos, lo que le sitúa en el percentil 19 entre todos los delanteros de la MLS. Pero sus 0,99 goles por 90 están en el percentil 97. Esto es una maravilla.
Todo eso está muy bien. Pero para entender de verdad a Surridge, deberías ver este cabezazo que marcó en la paliza por 4-0 a Cincy el sábado:
Eso SÍ es un delantero.
PERDEDOR: Chucky Lozano y Mikey Varas
Es un mérito de San Diego FC que todavía no sepamos realmente qué pasó entre Chuky Lozano y Mikey Varas. Ambos tuvieron algún tipo de enfrentamiento la temporada pasada y, según se informó, hubo un altercado en el vestuario en octubre de 2025. Posteriormente, San Diego dejó claro que Lozano no tendría ningún papel en la temporada 2026. Quizá eso le costó estar en un Mundial en casa.
Desde entonces han hecho lo inteligente y lo han cedido a LA Galaxy (Lozano tiene una cláusula de no traspaso en su contrato que, sin duda, pudo haber influido en los movimientos que SDFC estaba deseando hacer). De forma bastante maravillosa, LA y SDFC se enfrentaron el sábado por la noche. Lozano fue titular, marcó, celebró su gol y luego pasó los 30 minutos siguientes intentando dar patadas a cualquier cosa que se moviera. Fue casi un milagro que no lo expulsaran por ir a por Anders Dreyer varias veces en los últimos minutos.
Y luego, después del partido, Varas se acercó a Lozano para estrecharle la mano. El mexicano no le reconoció y se marchó.
Eso demuestra que claramente no hay buena relación entre ambos.
GANADOR: Carles Gil
Esto es todo, ¿no?
Gil es conocido únicamente como un mediapunta de la MLS, en el mejor sentido posible. Es un pequeño español que deambula por el campo, hace cosas divertidas con un balón y hace que este juego parezca facilísimo. Sus números no han sido extraordinarios este año: ocho goles y cuatro asistencias en 22 titularidades. Pero eso se debe sobre todo a que el nuevo entrenador, Marko Mitrovic, tiene al ex del Deportivo jugando un poco más retrasado en la salida de balón. Ha habido momentos en los que Gil ha actuado justo por detrás de un delantero más centrado. Aquí está haciendo una especie de versión española de Luka Modric: buenos toques, mucho terreno recorrido y cerca de tres ocasiones creadas por cada 90 minutos.
Su gol y su asistencia del domingo solo recordaron qué jugador tan especial es.
PERDEDOR: Bradley Carnell
¿Un desajuste innecesario? Quizá. El problema es que Carnell ahora parece un técnico exageradamente precavido. No es, ni mucho menos, un mal entrenador. Carnell llevó al equipo de expansión St. Louis CITY a lo más alto de la Conferencia Oeste en 2023 y después conquistó la Supporters' Shield con Philly en 2025. Sus métodos funcionaron de maravilla para el Union el año pasado. Era un equipo ordenado, con experiencia y realmente, realmente difícil de batir.
La directiva le quitó recursos durante el mercado de invierno. Philly parecía estar a una o dos piezas de poder competir de verdad. En cambio, la plantilla empeoró.
La idea, presumiblemente, era que Carnell apostara por los jóvenes. Pero se resistió a recurrir a la academia del Union e intentó utilizar el mismo planteamiento con un equipo más débil. Nunca es agradable ver a un entrenador perder su trabajo, pero Philly tenía pocas opciones después de caer hasta el puesto 15 del Este. El nuevo entrenador Ryan Richter, ascendido desde dentro del club, ha quitado el freno de mano.
¿La principal de sus decisiones? Dejar jugar a Cavan Sullivan. Y sí, Sullivan ha estado fantástico, con seis participaciones de gol en sus últimos seis partidos. Pero Neil Pierre también ha rendido a gran nivel en defensa. Contra los New York Red Bulls, Philly alineó de inicio a tres jugadores de la academia e hizo entrar a un cuarto desde el banquillo. Ganó 3-1. Ahora eso sí es una apuesta por la juventud.