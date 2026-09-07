Aquí va un dato curioso. Los Portland Timbers existen como franquicia de la MLS desde 2011. Antes de la noche del sábado, habían disputado 521 partidos. Y ni una sola vez un jugador había marcado un hat-trick con la camiseta de los Timbers. Sesenta y siete habían marcado dos goles en un mismo partido. Pero ninguno había convertido esos dos en tres.

Entonces apareció Vincent Janssen. ¿Se acuerdan de él? El trotamundos neerlandés, en cierto modo, que fue un suplente cumplidor en el Tottenham liderado por Harry Kane entre 2016 y 2019. Pues bien, hizo un poco de historia para la franquicia el sábado al firmar el primer hat-trick tras 522 partidos. También podría tener algunas implicaciones más amplias para la temporada.

En otros campos, la MLS respondió con creces. Ocho equipos marcaron tres o más goles. Los favoritos perdieron, los tapados ganaron y el tiempo tuvo un impacto enorme de principio a fin. Fue uno de esos fines de semana extraños antes de que empiece el tramo decisivo, ese caos de mitad y final de temporada en el que la mayoría de los equipos todavía cree que tiene alguna opción, especialmente con 20(!!) plazas de playoff en juego. GOAL repasa los ganadores y los perdedores de un fin de semana caótico...