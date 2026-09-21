Ganadores y perdedores de la MLS: el Inter Miami de Lionel Messi demuestra que no se le puede descartar, pero ¿qué le espera a Marc Dos Santos en LAFC?
Mauricio Pochettino observó mientras su equipo iba tomando forma. Irónicamente, en realidad no era su equipo. En cambio, el seleccionador de USMNT estuvo el viernes por la noche en el Yankee Stadium como espectador del partido entre NYCFC y New York Red Bulls. El 1-0 sugiere que no fue precisamente un thriller. Y lo visto sobre el césped hizo poco por cambiar esa percepción.
Pero Pochettino consiguió lo que quería: un gol de uno de sus jóvenes talentos. Julian Hall, de 18 años y con muchísima proyección, no marcaba desde mayo. Lo necesitaba. Y aunque se lo regaló en cierta medida una mala comunicación de la zaga del equipo local, en la que figuraban dos internacionales estadounidenses como Matt Freese y James Sands, a Hall no le importó. A Poch tampoco. Era uno de sus convocados más jóvenes haciendo su trabajo. Y con ello quizá llegó también una pequeña reivindicación personal. Su última convocatoria de USMNT es inexperta. Hay 13 jugadores sin internacionalidades en su lista. Nueve de ellos juegan en la Major League Soccer. Este fue un buen fin de semana para los chicos de la liga.
Y hubo más cosas. Probablemente sea demasiado tarde en la temporada para que un aspirante serio a los playoffs destituya a un entrenador. Sin embargo, aún puede haber consecuencias. Un técnico mostró este fin de semana por qué sus días en un gran club podrían estar contados después de los playoffs. Otro demostró por qué tiene tanta experiencia y por qué es tan valioso para esta liga. Y, sí, a propósito de los veteranos, que alguien le diga a todo el mundo que Luis Suarez sigue haciéndolo.
GOAL repasa a los ganadores y perdedores del fin de semana en la MLS...
GANADOR: Inter Miami
La situación actual de Inter Miami es realmente difícil de entender. Básicamente, es algo así: Miami, objetivamente, no es un muy buen equipo de fútbol. Sin embargo, sigue sacándolo adelante.
Sí, muchas veces es Leo Messi tirando del carro. Lleva 31 participaciones de gol en 23 partidos de la MLS. Esta ha sido una temporada «peor» para el argentino, y aun así sigue promediando 1,4 participaciones de gol por cada 90 minutos. Pero no es solo él. Luis Suarez ya suma 13 goles en la MLS. Rodrigo De Paul, pese a recibir muchas críticas por coger vuelos frecuentes a Sudamérica para ver a su novia, una estrella del pop, en concierto, lleva ocho asistencias en la liga.
Y sí, Miami no ganó este fin de semana. De hecho, se tuvo que conformar con un empate 2-2 después de que Anders Dreyer, el mejor jugador sobre el campo, marcara el empate en los últimos minutos para que la afición del Nu Stadium se fuera a casa decepcionada. Pero la cuestión es que este equipo debería ser peor. Y, sin embargo, sigue ahí. ¿Y quién puede realmente descartarlo?
PERDEDOR: Marc Dos Santos
El pasado invierno, Marc Dos Santos habló de su admiración por el PSG. Y, al fin y al cabo, ¿quién no es aficionado, Marc? Pero, en una entrevista con GOAL, cuando se sugirió que Son Heung-Min y Denis Bouanga prefieren jugar en la misma posición, el nuevo entrenador de LAFC dijo que los veía como una especie de dúo intercambiable, con un tercer atacante añadido para crear algo que imitara al PSG de Luis Enrique, ganador de dos Champions League consecutivas.
Así que quizá hayamos puesto el listón un poco alto aquí. Pero, si se aplican los puntos más generales, ataque vistoso, control y contundencia en el último tercio, Dos Santos ha fallado en su pronóstico. Solo en el Oeste, seis equipos han marcado más goles que LAFC. Son ha visto puerta seis veces. Y, después de encajar el gol de la victoria de San Jose en el minuto 98, LAFC ha caído a la sexta plaza del Oeste. Seguro que a Dos Santos le darán lo que queda de esta temporada. Pero su continuidad más allá de eso es difícil de ver.
GANADOR: las joyas emergentes (y Mauricio Pochettino por elegirlas)
¿Qué tienen en común estos nombres? Cavan Sullivan, Peyton Miller, Julian Hall y Frankie Westfield. Si tu respuesta fue «fueron convocados con la USMNT y firmaron una contribución de gol el pasado fin de semana», entonces es correcta.
Este ha sido un buen año para los chavales de la MLS. Sí, Sullivan marca el camino tanto en cifras como en proyección de estrella. Pero también hay muchos más. Miller, Hall, Westfield, Justin Ellis: todos ellos son muy buenos futbolistas que están teniendo un papel en equipos de la MLS. Pochettino no es necesariamente el primer seleccionador de la USMNT que convoca a un grupo de adolescentes. Pero puede que sí sea el que lo ha hecho cuando tenía la opción de no hacerlo. Realmente no existe una hoja de ruta sobre cómo debería ser esta concentración de Estados Unidos. Sí, el sentido común dice que hay que apostar por la juventud. Pero ¿por todos los adolescentes talentosos de la MLS? Eso es atrevido.
La buena noticia para Poch es que los adolescentes respondieron a lo grande este fin de semana. Sullivan lideró una gran remontada ante el Sporting KC, con el Union levantando un 3-0 para ganar 4-3. Miller firmó un doblete en una victoria por 4-2 sobre Orlando. Hall decidió el derbi de Nueva York, aunque al parecer ya no podemos llamarlo el Hudson River Derby.
Todo esto son muy buenas noticias. Y justo a tiempo, además. La concentración empieza el lunes. El primer partido es el sábado. Todo se está poniendo muy serio, muy rápido.
PERDEDOR: D.C. United
Compadécete de los aficionados del D.C. United que haya en tu vida. Qué equipo tan desconcertante es este. Desde hace casi una década, el DC United coquetea con un buen mercado invernal. Da un paso tímido con uno o dos grandes fichajes; este año fueron Louis Munteanu y Tai Baribo. Pero no hace suficientes mejoras en otras posiciones para completar el equipo. Por ejemplo, la creatividad en el centro del campo y la solidez defensiva eran problemas evidentes de cara a esta temporada. No se abordó realmente ninguna de las dos.
Y la gran ironía es que, por los 10 millones de dólares gastados en el ataque, una inversión importante según los estándares del DCU, el equipo no es mucho mejor en fase ofensiva. Baribo ha marcado 14 goles. El resto del equipo a su alrededor suma 17 entre todos. Sus goles por partido han pasado de 0,88 a 1,26, una mejora aceptable. Pero eso es como pasar de lamentable a simplemente «más o menos malo».
El sábado fue quizá el peor de todos. El DCU firmó 31 disparos contra Charlotte. Generó 3,4 xG. Perdió 2-1. Una plaza de playoff sigue siendo alcanzable. Pero este no ha sido precisamente un año de resurgir.
GANADOR: Brian Schmetzer
Mención especial para Brian Schmetzer por enderezar el rumbo. Seattle estaba hace unas semanas en una mala racha récord en la historia de la franquicia. Encadenó ocho derrotas seguidas entre julio y agosto. Y, aunque no ha respondido precisamente con una racha arrolladora de victorias, los Sounders han encontrado un poco de carácter. Ahí está, por ejemplo, el partido del sábado en Colorado. Poco después de saber que Paul Rothrock podría estar de baja hasta los playoffs, uniéndose a Jesus Ferreira en la enfermería, Seattle reaccionó.
Perdía 1-0, luego 2-1 y después 3-1. Pero dos goles a partir del minuto 79 le dieron un valioso empate 3-3 fuera de casa. Ahora mismo, para Seattle se trata un poco de seguir con vida. También sería, claro está, bonito volver a la senda de la victoria tras su reciente bajón.
GANADOR: la carrera por la Bota de Oro
Esta vieja persecución todavía tiene vida.
Antes del Mundial, se hablaba con cierto tono desenfadado de cómo Petar Musa, del FC Dallas, podía ser quien destronara a Messi en la lucha por la Bota de Oro de la MLS. Todo parecía pasajero. Musa es un goleador realmente excelente y en toda la temporada no ha encadenado más de dos partidos sin ver puerta. Suma 18 goles en 19 titularidades, un registro magnífico. Pero Messi puede activarse de repente y firmar cifras de videojuego cuando le apetece, y sus cuatro goles contra Montreal el 29 de agosto son una prueba bastante convincente.
Sin embargo, este fin de semana quizá nos haya enseñado que existe la posibilidad de que haya algo de pelea por el máximo goleador de la MLS. Messi lidera con 20. Musa tiene 18. Sam Surridge y Brian White suman 16 cada uno. Nico Fernandez está en 15. Cinco jugadores están empatados con 14 goles. ¿El principal de ellos? Kevin Denkey, que ha experimentado un claro repunte de forma tras una racha terrible. No vio puerta en todo el mes de agosto, algo que sin duda contribuyó a la caída de Cincinnati. Pero un gol y una asistencia ante Houston en un valiente y controvertido empate 2-2 demostraron que podría estar a punto de encadenar una buena racha.