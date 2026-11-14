MIAMI: ¿Seguro que quieres irte, Mauricio Pochettino? ¿Por qué marcharte a Manchester cuando la selección masculina de Estados Unidos se lo está pasando tan bien? La actuación del sábado contra Haití en la Liga de Naciones de la CONCACAF fue un buen argumento para quedarse.

Estados Unidos se impuso por 6-0, con goles de Christian Pulisic, Folarin Balogun y Weston McKennie, que regresaban al equipo. Pulisic marcó dos veces, mientras que Auston Trusty y Julian Hall también vieron puerta. Cinco de los goles llegaron tras el descanso, cuatro de ellos obra de los tres que regresaban, y Estados Unidos dio continuidad a las cuatro victorias que había logrado entre septiembre y octubre.

Y eso que la previa del partido del sábado en Miami no giró en torno al partido del sábado en Miami. Todas las miradas, desde Estados Unidos hasta Manchester, estaban puestas en Pochettino, que había dicho que dirigiría estos dos partidos para marcharse de la mejor manera posible. Ganar la ida por 6-0 es más que una buena forma de hacerlo: es ideal. Y, aun teniendo en cuenta al rival, este fue uno de los tramos de juego más fluidos de la selección estadounidense en la etapa de Poch.

Esa etapa termina el martes, por lo que Pochettino tiene un partido más para disfrutar antes de poner rumbo a Manchester. Si Estados Unidos ofrece algo parecido a lo que mostró el sábado, tendrá la despedida que quería. Puede que las lágrimas del viernes vuelvan cuando llegue el momento de decir adiós, pero otra actuación como esta también le daría muchos motivos para sonreír.

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