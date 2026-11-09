+ Tyler Adams fue el jugador que más distancia recorrió sobre el terreno de juego en la victoria por 2-1 del Bournemouth ante el Ipswich, con la que el equipo prolongó su racha de triunfos.

+ Malik Tillman disputó 76 minutos en la victoria por 2-1 del Bayer Leverkusen ante el Colonia.

+ Tim Weah y el Marsella lograron una victoria por 2-1 ante el Lens. Weah disputó los 90 minutos.

+ Weston McKennie y la Juventus prolongaron su reciente irregularidad con un empate 2-2 ante la Fiorentina.

+ Johnny Cardoso entró desde el banquillo en la derrota por 2-1 del Atlético de Madrid ante el Barcelona.

+ Recién convocado por primera vez con la selección de Estados Unidos desde 2023, Bryan Reynolds no pudo evitar que el Rennes cayera por 2-1 ante el Lille.

+ El difícil inicio del Crystal Palace continuó con una derrota por 3-1 ante el Liverpool. Chris Richards disputó los 90 minutos.

+ Folarin Balogun disputó 36 minutos tras entrar desde el banquillo ante el Le Mans, pero el Mónaco dejó escapar la victoria al encajar un gol en el minuto 90 que supuso el empate 1-1.

+ Alex Freeman entró para disputar los últimos 26 minutos y el Villarreal marcó dos goles en el tramo final para derrotar al Girona por 2-0.

+ Antonee Robinson disputó los 90 minutos en un empate 1-1 en el que el Fulham y el Newcastle intercambiaron goles en el tramo final.

+ Sebastian Berhalter, Aidan Morris y Max Arfsten participaron en el empate sin goles del Middlesbrough en el campo del Watford.

+ El PSV goleó 5-2 al Cambuur, pero ni Sergino Dest ni Ricardo Pepi marcaron o dieron una asistencia.

+ Cole Campbell entró desde el banquillo en la derrota por 2-1 del Elversberg ante el Borussia Dortmund. Mathis Albert, que se incorporará a la selección de Estados Unidos, no jugó con el equipo ganador.

+ Fue un día difícil para Tanner Tessmann y el Lyon, que cayeron por 2-0 ante el Brest.

+ Santiago Castaneda completó más regates que cualquier otro jugador sobre el terreno de juego, pero el Paderborn encajó un gol en el tramo final y tuvo que conformarse con un empate 2-2 ante el Eintracht de Fráncfort.

+ Diego Kochen fue titular e hizo una parada, pero no fue suficiente para evitar la derrota por 1-0 del Lyngby ante el Silkeborg.

+ Benjamin Cremaschi fue titular, pero fue sustituido al descanso en la derrota por 2-1 del Parma, que jugó con diez, ante el Bolonia.

+ Cameron Carter-Vickers disputó los 90 minutos en la victoria por 1-0 del Celtic ante el Kilmarnock.