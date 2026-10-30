Estadounidenses en el extranjero: Christian Pulisic busca la gloria en el derbi de Milán mientras Tyler Adams y Brenden Aaronson se enfrentan

Desde un derbi en Italia hasta importantes duelos entre estadounidenses en Inglaterra y Francia, este fin de semana promete emociones fuertes para las principales figuras de la selección masculina de Estados Unidos.
Dos partidos podrían alterar la lucha por el liderato de la Serie A este fin de semana, y tres estadounidenses podrían influir en su desenlace. El Milan necesita ganar el derbi ante el Inter para mantener el ritmo, mientras que la Juventus busca recuperarse frente al Nápoles. Para Christian Pulisic, Weston McKennie y Yunus Musah, lo que hay en juego está claro. Son partidos que pueden definir una temporada. ¿Cuál de ellos logrará dejar su huella?
Por otro lado, el Bournemouth de Tyler Adams, que atraviesa un repunte, se enfrentará al Leeds de Brenden Aaronson en un duelo entre dos equipos de la Premier League que están rindiendo por encima de lo esperado. Y, en Francia, Tim Weah y Mark McKenzie también se enfrentarán en la Ligue 1.
GOAL repasa las principales historias de los estadounidenses que juegan en el extranjero.