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Americans Abroad 1-1GOAL

Estadounidenses en el extranjero: Christian Pulisic busca la gloria en el derbi de Milán mientras Tyler Adams y Brenden Aaronson se enfrentan

Christian Pulisic busca ganar el derbi ante el Inter, Weston McKennie necesita una reacción de la Juventus y Tyler Adams pone en juego la racha de victorias del Bournemouth frente al Leeds de Brenden Aaronson.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • Desde un derbi en Italia hasta importantes duelos entre estadounidenses en Inglaterra y Francia, este fin de semana promete emociones fuertes para las principales figuras de la selección masculina de Estados Unidos.

    Dos partidos podrían alterar la lucha por el liderato de la Serie A este fin de semana, y tres estadounidenses podrían influir en su desenlace. El Milan necesita ganar el derbi ante el Inter para mantener el ritmo, mientras que la Juventus busca recuperarse frente al Nápoles. Para Christian Pulisic, Weston McKennie y Yunus Musah, lo que hay en juego está claro. Son partidos que pueden definir una temporada. ¿Cuál de ellos logrará dejar su huella?

    Por otro lado, el Bournemouth de Tyler Adams, que atraviesa un repunte, se enfrentará al Leeds de Brenden Aaronson en un duelo entre dos equipos de la Premier League que están rindiendo por encima de lo esperado. Y, en Francia, Tim Weah y Mark McKenzie también se enfrentarán en la Ligue 1.

    GOAL repasa las principales historias de los estadounidenses que juegan en el extranjero.

  • Día de derbi en Milán

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    Buzzi

    Este fin de semana se disputará uno de los partidos más importantes de la Serie A.

    Aunque el fútbol italiano está lejos del esplendor de antaño, pocos enfrentamientos despiertan tanta expectación como el derbi de la Madonnina. El AC Milan contra el Inter de Milán: dos gigantes del fútbol italiano que comparten estadio, con una tensión enorme y muchas ganas de imponerse al vecino.

    La próxima edición del derbi se disputa este fin de semana y, por decirlo suavemente, es crucial para Pulisic y el AC Milan.

    Con 18 puntos en nueve partidos, el Milan llega al fin de semana quinto en la Serie A, por detrás de su rival, el Inter, que lidera la competición en estos momentos. En los últimos años ha habido una gran diferencia de nivel entre ambos: el Inter ha sido una fuerza dominante, mientras que el conjunto rojinegro ha permanecido relativamente aletargado. No parece que eso vaya a cambiar este año. Si cambia, probablemente tendrá que empezar a hacerlo este fin de semana.

    La buena noticia para el Milan es que Pulisic, la estrella del equipo, llegará en un buen momento. Según las informaciones, está a punto de firmar un nuevo contrato y, sobre el terreno de juego, se sentirá algo mejor después de marcar su segundo gol de la temporada el pasado fin de semana. La derrota entre semana ante el Bolonia escocerá, sin duda, pero Pulisic solo jugó 32 minutos en ese 4-2.

    Tanto Pulisic como Yunus Musah, compañero suyo en la selección masculina de Estados Unidos y en el Milan, saben lo que significa este partido. Ninguno de los dos es nuevo en el Milan, así que conocen la importancia de los derbis. Este es tan importante como cualquiera, porque el Milan busca marcar la pauta para el resto de la temporada.

  • McKennie se enfrenta al Nápoles

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    Gribaudi/ImagePhoto

    Weston McKennie y la Juventus necesitan reaccionar ante el Nápoles tras su derrota entre semana frente al Genoa.

    El derbi de Milán no es el único gran duelo de la Serie A. La Juventus se enfrenta al Nápoles en un choque entre otras dos potencias del fútbol italiano.

    La Juventus ha tenido resultados irregulares últimamente: ha ganado dos partidos, empatado otros dos y perdido uno de los últimos cinco. Por ello, la Juventus está por debajo de las expectativas en octava posición. El Nápoles, su rival este fin de semana, ocupa la séptima plaza con los mismos puntos, pero por delante gracias a la diferencia de goles. Así que hay mucho en juego en el partido de este fin de semana, pese a lo temprano que es todavía en la temporada.

    McKennie y la Juventus sentirán algo más de presión tras sufrir una derrota humillante entre semana. El 2-0 ante el Genoa supuso un baño de humildad para la Juventus, un equipo al que, evidentemente, se le exige más. Sin embargo, apenas unos días antes, McKennie había firmado su mejor actuación de lo que va de temporada ante el Lecce, al marcar su primer gol del curso en una victoria por 2-0.

    ¿Qué versión de la Juventus aparecerá? Es difícil saberlo en un equipo que ha mostrado dos caras tan distintas y que, ante un rival como el Nápoles, necesitará ofrecer su mejor nivel.

  • El Bournemouth de Adams llega en plena racha al duelo contra Aaronson y el Leeds

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    Pro Sports Images

    Dos estadounidenses se enfrentarán en la Premier League

    Tyler Adams y el Bournemouth están en plena forma.

    El Bournemouth ha ganado cinco partidos consecutivos, con 14 goles a favor y ninguno en contra en ese periodo. Entre esas victorias figuran las logradas ante el Manchester United y el AC Milan. Su racha está siendo impresionante, por decirlo suavemente.

    Este fin de semana, Adams y el Bournemouth buscarán la sexta victoria seguida. ¿Quién se interpone en su camino? Una cara conocida, al menos para Adams.

    El Bournemouth recibirá este fin de semana al Leeds de Brenden Aaronson en un duelo entre dos jugadores de la selección estadounidense que han disputado dos Mundiales. Mientras Adams y compañía encadenan victorias, Aaronson y el Leeds se han tenido que conformar con repartirse los puntos en sus últimos cuatro partidos, aunque el cuarto terminó en derrota ante el Arsenal.

    Aun así, el Leeds ocupa ahora mismo la séptima posición de la Premier League, ya que la derrota ante el Arsenal es la única que ha sufrido esta temporada. El Bournemouth, por su parte, intenta recuperar terreno: pese a su reciente racha, es decimotercero. Ambos equipos aspiran a jugar en Europa, pero tendrán que mejorar en las últimas semanas de 2026 para situarse en condiciones de luchar por ello. ¿Podrá alguno lograrlo este fin de semana?

  • Weah y McKenzie se enfrentan en la Ligue 1

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    PRESSE SPORTS

    El capitán del Marsella, Tim Weah, se mide a su compañero en la selección de Estados Unidos, Mark McKenzie, mientras el Toulouse busca prolongar su racha sin perder.

    Dos referentes de la selección masculina de Estados Unidos también se verán las caras este fin de semana en la Ligue 1.

    El domingo, Mark McKenzie y el Toulouse visitarán al Marsella de Tim Weah en un duelo entre dos habituales de la selección estadounidense. El Marsella ha dominado tradicionalmente este enfrentamiento y no ha perdido ninguno de sus últimos 12 partidos contra el Toulouse. Los visitantes, sin embargo, llevan cuatro encuentros a domicilio sin perder y cinco en la Ligue 1. Algo tendrá que cambiar, ¿no?

    En cuanto a los estadounidenses, McKenzie está viviendo una especie de gira de despedida mientras se prepara para regresar al Philadelphia Union en el mercado de invierno. Weah, por su parte, no se mueve del Marsella y sigue siendo su capitán después de recibir el brazalete este verano. Así que merece la pena seguir este partido, en el que dos estadounidenses se enfrentarán en la Ligue 1.