El parón de selecciones ha terminado y el fútbol de clubes vuelve a estar en primer plano. Desde la perspectiva de la selección masculina de Estados Unidos, la atención se repartió entre los jugadores que acababan de estar concentrados y los que aspiran a regresar en la próxima convocatoria.

Hubo grandes alegrías y decepciones: desde actuaciones destacadas ante los mejores equipos del mundo hasta las dificultades de algunos equipos para arrancar la temporada. Alex Freeman fue uno de los grandes protagonistas, aunque ni siquiera su destacada actuación contra el Real Madrid estuvo exenta de un momento negativo.

Christian Pulisic y Yunus Musah también vivieron una jornada de altibajos. Johnny Cardoso, en cambio, tuvo un gran día: brilló en una victoria del Atlético de Madrid y reivindicó su candidatura en este primer fin de semana tras el parón de selecciones.

Sin más preámbulos, GOAL repasa las principales conclusiones de la jornada de los estadounidenses en el extranjero...