Las conversaciones sobre los jugadores con doble nacionalidad son difíciles. Son complicadas y profundamente personales. Para Tyler Adams, sin embargo, es fácil: está dispuesto a dar la bienvenida a cualquiera en la selección masculina de Estados Unidos siempre que demuestre que lo quiere.

Y, a ojos de Adams, Julian Hall lo ha demostrado. Lo demostró durante toda la semana en los entrenamientos previos a su debut con la USMNT, y volvió a demostrarlo en el partido, apareciendo en el segundo palo para marcar su primer gol internacional. Así que, cuando le preguntaron a Adams tras la victoria sobre Perú si le había hablado a Hall al oído sobre el futuro internacional del delantero, su respuesta fue sencilla: no lo ha hecho y no lo hará. No tiene por qué.

«No soy uno de esos cuando se trata de jugadores con doble nacionalidad», dijo Adams. «Si te sientes estadounidense, juega para Estados Unidos, ¿sabes a qué me refiero? No voy a convencer a nadie. Si no quieres estar aquí, no estés aquí.

«Pero ese es un chico que quiere estar aquí, y se nota por su actitud y por cómo afronta todos y cada uno de los días de entrenamiento».

Eso son buenas noticias para la USMNT, entonces. Hay una razón por la que el atacante de 18 años está entre las estrellas emergentes de esta concentración, y una razón por la que fue capaz de marcar apenas unos instantes después de su debut con la absoluta. También hay una razón por la que Polonia ha estado rondando, tratando de reclutar a Hall para su selección mientras el equipo se prepara para un nuevo ciclo de la Copa del Mundo. Tras la decisión de Noahkai Banks de jugar con Alemania, la propia decisión de Hall se ha vuelto un poco más personal para los aficionados de la USMNT, que ahora han puesto la mira en el delantero en el último episodio del «pánico por los jugadores con doble nacionalidad».

Hall, sin embargo, mantiene la cabeza agachada. Simplemente está feliz de estar con la USMNT. No está centrado en Polonia, sino en impresionar a Mauricio Pochettino y, quizá, ganarse más oportunidades para marcar en el futuro.

«Simplemente estoy aprovechando esta oportunidad y voy a salir ahí a hacerlo lo mejor que pueda», dijo Hall después de marcar el sábado. «Estoy muy feliz de haber podido tener impacto hoy».

El impacto fue innegable, ya que Hall mostró su olfato goleador casi de inmediato.