Nashville SC - ¿Podría irle mejor a Nashville? Hizo los deberes este mercado invernal, con el fichaje de Cristian Espinoza como gran incorporación, y ha estado funcionando a pleno rendimiento. Hay algunas dudas lógicas sobre qué pasaría si Sam Surridge sufriera una lesión, pero Warren Madrigal ha aportado como delantero centro suplente.

FC Cincinnati (siempre que Kevin Denkey siga) - La situación de Cincy estuvo en el alambre durante un tiempo. El interés extranjero por Denkey está bien documentado, y no sería una enorme sorpresa verle marcharse este invierno. Tampoco tiene plazas premium disponibles en la plantilla y parece listo para dar un paso adelante.

San Jose Earthquakes- San Jose cubrió un hueco en el centro del campo con la llegada de Eduard Lowen desde St. Louis CITY. Aquí sigue habiendo algunos defectos: San Jose concede demasiado. Pero con Lowen aportando un poco de control y Niko Tsakiris haciendo lo suyo, con Timo Werner abierto en banda, San Jose está muy bien preparado.

Chicago Fire - Fue un poco de cal y de arena para Chicago. Consiguió a Robert Lewandowski, pero se quedó sin Leon Goretzka. Hay vínculos fuertes con el mediocentro defensivo Anzor Mekvabishvili. Pero eso sería un añadido, no un cambio decisivo.

Houston Dynamo - ¿Tuvo alguien un mejor mercado invernal que Houston? Unos despachos que normalmente son tan austeros salieron a gastar, y los resultados han sido claros, con el Dynamo acercándose a la parte alta del Oeste. La llegada de Marcelo Saracchi al lateral izquierdo le da otra pieza con experiencia. Aquí no hay nada urgente que hacer.