«Es un nuevo comienzo»: George Campbell apostó por sí mismo y se convirtió en capitán del West Brom; ahora lucha por su futuro en la selección de Estados Unidos
FAYETTEVILLE, Georgia. El momento en que George Campbell fue nombrado capitán del West Brom no tuvo, en realidad, nada de especial.
No hubo celebración ni fanfarria. De hecho, todo ocurrió en silencio. Una conversación rápida con el entrenador James Morrison y eso fue todo. Campbell ya tenía brazalete.
En el mes aproximadamente transcurrido desde aquella breve conversación junto al autobús del equipo, Campbell ha reflexionado cada vez más sobre lo que significa ese brazalete. Y cuanto más lo ha pensado, más se ha dado cuenta de que ese brazalete lo significa todo y no significa absolutamente nada.
«Al principio pensaba mucho más en ello, simplemente en ser capitán y en lo que significa, y se me metió un poco en la cabeza», cuenta Campbell a GOAL. «Pero ahora me siento un poco más asentado. Mira, es un honor enorme, pero no hay tantas miradas puestas en mí como pensaba. Es muy parecido a como era el año pasado».
Aunque su vida no ha cambiado realmente, Campbell sí lo ha hecho, en gran parte por el camino sinuoso que le llevó hasta ese brazalete. La capitanía es un reconocimiento tanto de quién es como de quién puede llegar a ser, pero también de cuánto ha crecido para llegar hasta ahí. También es algo que le ha hecho pensar en su trayectoria y en hacia dónde se dirige ahora, mientras inicia una especie de nuevo comienzo con la selección masculina de Estados Unidos.
A sus 25 años, Campbell se encuentra en una especie de término medio dentro del actual grupo de la USMNT. Está rodeado de veteranos de Mundiales y de adolescentes aspirantes. Así que, con una sola internacionalidad absoluta a su nombre, Campbell va por su propio camino, peleando por su gran oportunidad, pero también ayudando a liderar a otros hacia la suya.
«Tengo un rol de liderazgo en el West Brom y quiero intentar ser un líder aquí», dice. «Siempre es difícil ser un líder cuando no conoces tanto a la gente, y no está en mi carácter gritar y chillar a personas a las que todavía no conozco. Pero, al mismo tiempo, tengo eso en cuanto a organizar sobre el campo, hablar, comunicarme y simplemente contar con esa experiencia dentro del partido».
Si hay algo que el paso de Campbell por el West Brom le ha enseñado, es que las cosas suceden rápido. En un momento estás luchando por encontrar tu sitio y al siguiente eres capitán. En un periodo de tiempo relativamente corto, puedes pasar de estar fuera de escena a ser una pieza importante de la USMNT. En dos semanas, la vida de Campbell podría cambiar de nuevo antes incluso de que se dé cuenta de que ha sucedido.
Entonces, ¿cómo está afrontando Campbell esta concentración, la primera en un año y medio?
«Creo que es una muy buena oportunidad», subraya Campbell.
Es una oportunidad que llevaba tiempo esperando, pero que nunca estuvo garantizada.
La carretera sinuosa
No faltan productos del Philadelphia Union en torno a la selección de Estados Unidos. Brenden Aaronson, Matt Freese, Mark McKenzie y Auston Trusty formaron parte del equipo del Mundial. Cavan Sullivan y Neil Pierre están ahora concentrados para liderar a la próxima generación. Y, en otro mundo, Campbell también podría haber estado entre ellos.
Nacido en Chester, Pensilvania, donde el Union juega sus partidos como local, Campbell y su familia estaban muy vinculados al fútbol de Filadelfia. Sus hermanos jugaron en la estructura del Union, y Campbell también. Sin embargo, cuando llegó el momento de hacer las pruebas para la academia del equipo, Campbell no entró.
Entonces, los Campbell tomaron caminos distintos.
Su hermano mayor, Will, se fue a la universidad. El mediano, Robert, se quedó con su madre en Filadelfia para terminar el instituto. Y el pequeño, George, se fue a Atlanta con su padre, cuyo trabajo llevó a ambos al sur.
«Cuando eres más joven, no te das tanta cuenta, pero ahora, obviamente, echo la vista atrás y les estoy muy agradecido», dice sobre sus padres.
Campbell recuerda el sacrificio. Recuerda cómo sus padres salían del trabajo para recogerlo del colegio y salir corriendo hacia un entrenamiento a 45 minutos de distancia. Después de verle durante toda la sesión, volvían conduciendo a casa y repetían lo mismo la vez siguiente.
«Fueron unos campeones. Entonces no lo pensaba, pero son una parte enorme de esto», continúa.
En Georgia, Campbell había jugado para Georgia United a las órdenes de Tony Annan, futuro director de la academia del Atlanta United, a quien atribuye ser el primer entrenador que realmente le exigió. Unos años después, Campbell puede admitir que una carrera profesional nunca estuvo garantizada.
«Luché cada año e intenté esperar lo mejor», dice. «Hubo algunos años en los que no estaba del todo al nivel, pero yo simplemente aparecía, intentaba trabajar duro, y ahí fue realmente donde empezó todo.»
Sin embargo, explotó durante su penúltimo año de instituto, completando su transición del centro del campo al puesto de central. Campbell se había comprometido a jugar en la Universidad de Maryland pero, tras recibir una oferta de contrato como canterano del Atlanta United, decidió hacerse profesional.
«Tuve que llamarles para decirles que no iba porque iba a firmar», recuerda. «Intentaban convencerme de que no fuera, de que me quedaría atascado en la USL o lo que fuera. No estaban contentos con ello, pero al final del día era una decisión que tenía que tomar.»
Salió bien. Campbell despegó en Atlanta, disputando 38 partidos con el primer equipo antes de que el CF Montreal moviera ficha para hacerse con él mediante un traspaso. Sin embargo, tras dos temporadas y media en Canadá, Campbell volvió a encontrarse en otra encrucijada. Podría haberse quedado en la MLS y podría haber firmado por varios clubes de la liga.
O podía exigirse más e ir a otro sitio que le retara de formas de las que no estaba del todo seguro. Eso fue lo que acabaría desencadenando su traslado a Inglaterra.
Aprender a seguir adelante
Cuando llegó la oferta del West Brom, Campbell habló con sus personas más cercanas: sus padres, sus hermanos, su ahora esposa. También habló con Auston Trusty, que había jugado junto a sus hermanos mayores y había empezado a labrarse su propio camino en Europa.
Tras unos días, Campbell sacó su conclusión.
«Realmente era apostar por mí mismo o quedarme un poco más cómodo en Estados Unidos», dice. «Simplemente decidí que podría arrepentirme si no iba a Inglaterra, porque ese es el sueño de mucha gente. Sentía que no quería no poder vivir conmigo mismo si no iba a Inglaterra».
Llegó en julio de 2025 e hizo su debut en agosto. Para el invierno, el West Brom estaba metido de lleno en la lucha por evitar el descenso. Campbell aprendió que la vida en la Championship era dura, en más de un sentido.
«Me costó un tiempo adaptarme, si soy sincero», dice, «simplemente en cuanto al vestuario, en cuanto a los compañeros, al día a día, conducir, esto y aquello. Me llevó un poco de tiempo adaptarme».
Hubo desafíos. Campbell y su esposa estaban llevando una relación a distancia. Los resultados sobre el campo eran difíciles de aceptar. Y luego está simplemente la exigencia constante de la Championship, donde los partidos llegan muy rápido.
Ahora las cosas se sienten diferentes. La esposa de Campbell se ha mudado definitivamente, algo que ha cambiado su vida. Su familia le visitó recientemente para un partido y, como parte del viaje, él los llevó a una pista de pádel para una competición amistosa en una nueva afición. Cocina, televisión, noches hasta tarde jugando a «The Finals» con los chicos que siguen en casa: Campbell ya tiene su rutina, por difícil que pueda ser dado el calendario del West Brom.
«Este año es cuando empieza a sentirse como un hogar de verdad en lugar de simplemente estar adaptándome», dice. «Fue duro, pero, al final, en Inglaterra hay tantos partidos en la Championship que tu cabeza simplemente dice: “Sigue adelante”».
Y Campbell lo hizo, ayudando en última instancia al West Brom a sobrevivir a esa lucha por la permanencia por cuatro puntos. Disputó 41 partidos en su primera temporada en la Championship y marcó cuatro goles en el proceso.
Convirtiéndose en capitán
El momento fue rápido, pero Campbell ha pensado mucho en ello. El West Brom iba de camino a Norwich para su estreno en el Championship y, mientras el equipo subía al autobús, Morrison llamó a su central. El anterior capitán, Jed Wallace, había sido traspasado al Bristol City, y los Baggies necesitaban un nuevo capitán.
«Me apartó y simplemente me dijo que cree que soy el más indicado para ello», recuerda Campbell. «Me preguntó: “¿Estás preparado?”. Le dije que sí, y eso fue prácticamente todo. Luego, literalmente cinco minutos después, me subo al autobús para ir a Norwich.
«Las cosas van rápido en el Championship, y creo que eso es probablemente lo que más me gusta. Son muchísimos partidos, pero todo pasa muy deprisa».
Sin embargo, el logro de Campbell no debe subestimarse. Al ser nombrado capitán, Campbell se convirtió en apenas el tercer estadounidense en ser nombrado capitán permanente de un club inglés, después de Brian McBride y Eric Lichaj. De ese grupo, es el más joven.
El West Brom ha empezado bien. Ha ganado cuatro y ha empatado dos de sus primeros ocho partidos, lo que le sitúa quinto en la liga en este arranque. Es algo muy distinto a la temporada pasada. Se puede decir que ha mejorado mucho.
Sin embargo, después de solo una temporada en la liga, Campbell es muy consciente de que hay altibajos y, una vez más, que los equipos y los jugadores pasan de unos a otros rápidamente.
«Si tienes un mal partido», dice, «puedes verlo como: “Mira lo malo que fue el partido”... O puedes verlo como: “En tres días tengo la oportunidad de arreglarlo”.
«Tiene las dos caras, pero disfruto pasando de partido en partido en lugar de tener tantos entrenamientos para pensar en tu último encuentro».
Ahora vienen partidos importantes. Campbell es capitán de su club y está marcando la diferencia en el Championship, pero ¿puede marcar la diferencia también con la selección de Estados Unidos?
El Mundial fue complicado para Campbell. Por un lado, quería desesperadamente estar allí representando a su país. Por otro, muchos de sus amigos eran los que estaban sobre el campo con los colores de la selección de Estados Unidos.
Ese segundo sentimiento pesó mucho más que el primero. Cuando vio el torneo este verano, lo único que quería era ver a sus amigos hacerlo bien.
«La mayoría de los chicos que están en el puesto en el que probablemente quiero jugar son gente con la que tengo una relación muy cercana», dice. «Nunca deseo que les vaya mal para poder entrar yo. Más bien quiero hacerlo tan bien que me gane ese puesto por delante de ellos. La buena competencia, la competencia amistosa, siempre es saludable».
Campbell reconoce que haber estado tanto tiempo alejado del equipo hizo que sus esperanzas de ir al Mundial fueran remotas, aunque también pensó que su mejora de nivel en el West Brom hacia el final de la temporada podía darle una opción de pelearlo.
«Obviamente, fue un año y medio sin estar en una concentración, y pensé que lo estaba haciendo bien, especialmente al final de la temporada pasada», dice. «Pensé que esa era la mayor oportunidad que tenía para entrar, y no entré, y eso es decepcionante, pero siento que ahora es un nuevo comienzo».
Campbell tiene razón: todo es nuevo.
Los veteranos mundialistas Trusty y Richards han sido convocados, al igual que la estrella emergente Pierre. Tim Ream, de 38 años, fue titular junto a Richards en el Mundial del pasado verano, y ahora Campbell se encuentra en un grupo que pelea por hacerse con ese puesto.
Esa pelea empieza en esta concentración, una que incluye a ocho adolescentes y 13 jugadores sin internacionalidades absolutas. También está Campbell, cuya única internacionalidad absoluta llegó en una concentración de enero con un partido ante Venezuela en 2025.
«Definitivamente estoy más cerca de ser un veterano que un jugador joven», dice. «Tengo 25 años, pero ya he jugado una cantidad decente de partidos y, obviamente, hay algunos veteranos de la selección con los que tengo bastante relación».
Dentro de unas semanas, Campbell tendrá bastante más experiencia. Hay cuatro partidos en esta concentración, todos contra rivales de calidad. El seleccionador Mauricio Pochettino aprenderá mucho sobre sus caras nuevas en esos partidos. Campbell puede que sea el más experimentado de esos recién llegados, pero, incluso en su segunda concentración, sigue siendo nuevo al fin y al cabo.
Sin embargo, llega a esta concentración como un jugador muy diferente al de la última vez, y no solo por la capitanía o por las exigencias del Championship. No, Campbell ha crecido en más de un sentido, y por eso ahora puede ser el momento adecuado para dar un paso al frente.
«Voy a intentar usar todo eso», dice, «de la mejor manera posible».