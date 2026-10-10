WASHINGTON -- Emma Hayes había insistido en que la selección femenina de Estados Unidos necesitaba ponerse a prueba. Frente a la España número 1 del mundo, ese examen expuso rápidamente los pequeños detalles que el USWNT aún debe corregir. Los despistes defensivos dejaron a Estados Unidos con dos goles de desventaja en apenas 14 minutos, y una segunda parte mejor no pudo deshacer el daño en una derrota por 2-0 en el Audi Field.

La centrocampista Patricia Guijarro abrió el marcador en el minuto 3, y la extremo Eva Navarro amplió la ventaja en el 14. Ambos goles se podrían haber evitado si el USWNT hubiera estado más atento a los pequeños detalles: mantenerse del lado del balón, salir antes y cerrar espacios. En cambio, los pases cortos de España, su juego a uno y dos toques y su movimiento constante hicieron que Estados Unidos tuviera muchas dificultades para seguir el ritmo.

«Estoy decepcionada por nosotras hoy», dijo Hayes a Turner Sports después del partido. «Estoy frustrada porque siento que hoy no merecíamos perder 2-0... pero si no cuidas esos detalles no mereces nada».

El once inicial parecía prometedor, con Sophia Wilson como 9, Trinity Rodman en una banda y Alyssa Thompson en la otra, una versión revisada de «Triple Espresso». Por dentro, Lindsey Heaps llevó el brazalete, con Rose Lavelle como 10 y Lily Yohannes por detrás de ellas.

El mayor ajuste para el USWNT fue una línea de cuatro que jugaba junta por primera vez. Kennedy Wesley y Tierna Davidson formaron como centrales, con Emily Fox y Avery Patterson en los laterales. Patterson estuvo fuera de sitio en el primer gol, y una serie de pequeños movimientos le dieron a Guijarro el espacio justo para soltar un disparo lejano que superó a Claudia Dickey, que también estaba mal colocada.

El USWNT sí mostró una segunda parte mucho mejor. Incluso antes del descanso, Wilson había sostenido la línea ofensiva, encontrando espacios a la espalda y sacando remates cada vez que tenía aunque fuera una mínima apertura.

«Mirad, hoy tuvimos muchas de esas ocasiones, que quede claro», dijo Hayes. «Ellas fueron eficaces, nosotras no».

Otra experiencia de aprendizaje para el USWNT, pero encajar dos goles tan pronto fue un golpe duro para un equipo que tiene la vista puesta en el Mundial femenino de 2027, y en la posibilidad de volver a medirse a España.

«Sí creo que la brecha entre España y nosotras, respecto a hace tres o cuatro años, se ha cerrado», dijo Hayes. «Si queremos ser las mejores, tenemos que ser más contundentes».

GOAL desglosa las ganadoras y las perdedoras de la derrota por 2-0 del USWNT en el Audi Field...