Tom Hindle: Objetivamente, es desternillante. Ya sabéis esos memes de Ronaldo x Homelander, en los que se parece al supervillano de una serie de televisión. Pues bien, hace unas semanas se hizo el mismo corte de pelo, y ahora es igual de mezquino. En una nota más seria, esto sí plantea preguntas importantes sobre la longevidad de Ronaldo en el fútbol. Se fue del Manchester United porque ya no lo necesitaban. Ha dejado Portugal porque ya no lo necesitan. Seguro que la Saudi Pro League querrá mantenerlo allí el mayor tiempo posible. Pero, ¿y después qué? ¿Simplemente se pudre allí en un equipo que de forma constante será el tercero mejor de su liga? ¿O se trata solo de alcanzar la marca de los 1.000 goles? De una cosa no hay duda: probablemente no vuelva a ganar nada nunca más.

Ruby Naylor: Bochornoso. Sé que dijo que esperará para «revelar la verdadera decisión», pero en algún punto hay vanidad detrás de ese motivo. Ha perdido por completo el sentido de jugar con tu selección. No estás ahí para aumentar tu cifra de goles ni para demostrar que «todavía lo tienes»; estás ahí para ser un compañero de tus compatriotas y ayudarles de cualquier manera posible, ya sea desde el banquillo como líder o sobre el campo. Podría tomar ejemplo de Jordan Henderson, aunque resulte una locura escribirlo, y de Luka Modric. Recordatorio: Luka Modric también tiene 41 años, sigue jugando con su selección, nunca se queja, cumple su papel y no tiene ningún drama inmaduro asociado a su nombre.

Alex Labidou: Es inmaduro... por ambas partes. Hace tiempo que estaba claro lo que se venía para Cristiano Ronaldo y Portugal, y el Mundial volvió a recordar sus problemas con el ritmo de los partidos. Su competitividad está bien documentada, igual que su susceptibilidad. No le veo aceptando un papel de mentor al estilo Jordan Henderson sin cierta resistencia.

Jorge Jesus ya ha trabajado antes con Ronaldo. Debería haber anticipado esa resistencia y haber dejado claro antes de la concentración cómo sería un papel reducido. Si Ronaldo no podía aceptar esas condiciones, dejarlo fuera habría sido la decisión más limpia. Convocarlo para que esto se convierta en la mayor historia de la concentración parece una mala gestión.