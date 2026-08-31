El Rondo, edición Lionel Messi: el G.O.A.T. se retira de Argentina, ¿cuál es su legado y qué le espera al Inter Miami?
Lo inevitable se ha hecho realidad.
La retirada de Messi del fútbol internacional se veía venir desde hace tiempo. El argentino tiene 39 años y sus mejores días futbolísticos ya han quedado atrás. Puede que lograra 12 contribuciones de gol en el Mundial y estableciera un nuevo récord de más asistencias en el torneo. Pero estaba claro que Messi iba ya con lo justo. No queda mucho en esas piernas, y desde luego no la fortaleza necesaria para el fútbol internacional.
Hablamos, por supuesto, de uno de los más grandes. Si no el más grande. Pero el legado internacional de Messi es algo complicado. Durante al menos una década, fue un fracaso. "Solo" ha ganado tres grandes títulos con Argentina, y no conquistó uno hasta después de cumplir los 30. Casi parecía que estaba recuperando el tiempo perdido cuando ganó tres en tres años.
Entonces, ¿dónde queda su legado con la camiseta de su selección? ¿Y qué viene ahora para Lionel Andrés Messi? GOAL lo analiza todo en una nueva edición de... The Rondo.
¿Qué opinas de la retirada de Messi de la selección nacional?
Tom Hindle: Una pena, pero inevitable. Messi pareció jugar al límite físico durante gran parte del Mundial, e incluso dijo antes del torneo que no sabía si iba a jugar. Esto se veía venir desde hace tiempo. Es un gesto elegante por su parte dar un paso al lado antes de que realmente empiece la especulación de cara a otro ciclo internacional.
Ryan Tolmich: Es totalmente comprensible. El hombre dedicó 20 años de su vida a la selección, y no fueron precisamente 20 años fáciles. Es un buen momento tanto para Argentina como para Messi de pasar página. La selección ya puede empezar a planificar el relevo, mientras que Messi podrá pasar algunos parones internacionales con su familia en South Beach. Se lo merece, como poco.
Alex Labidou: Tiene sentido. Es un año emocional para Messi, que firmó un Mundial brillante, pero exigente, con Argentina. Aunque algunos se preguntarán por qué no aprovechó una oportunidad perfecta para salir en el Mundial de 2022 o en la Copa América 2024, donde Argentina ganó, Messi fue posiblemente el jugador de este torneo con 39 años. Fue algo increíble y demostró por qué es, posiblemente, el mejor jugador de todos los tiempos. Sinceramente, las señales estaban ahí antes del torneo, y Messi prácticamente lo confirmó el lunes.
Sigue habiendo debate sobre quién es el mejor jugador argentino de todos los tiempos, Maradona o Messi. ¿Cuál es tu postura?
TH: Con la camiseta de Argentina, hay que admitir que está muy igualado. Maradona era, sin duda, más divertido, sobre todo porque pasó gran parte de su vida tratando fatal a su cuerpo y encarnaba más ese "espíritu" gaucho que Messi nunca llegó a captar del todo. Maradona era Argentina de pies a cabeza. A Messi le costó mucho más ganarse el cariño del país. Pero por las dos Copas América más recientes y el Mundial de 2022, es Messi. El título en Qatar es un esfuerzo individual generacional hacia un trofeo. Una barbaridad de un jugador irrepetible.
RT: Es generacional, ¿no? Cada generación tendrá "a su hombre", y quizá dentro de 30 años estemos hablando de uno nuevo. Como alguien de cierta generación, es imposible pasar por alto lo que ha logrado Messi, cómo lo ha logrado y, algo igual de crucial, el hecho de que lo lograra a la sombra de Maradona. Ese era un peso único, y su capacidad para soportarlo es una de las muchas razones por las que ahora tiene la ventaja.
AL: Messi está a años luz como mejor jugador de clubes y ha batido todos los grandes récords ofensivos de la Albiceleste, pero hay argumentos de peso para sostener que Messi y Maradona están empatados por razones distintas.
Messi fue una máquina con Argentina, pero siempre dio la sensación de que la selección era más una carga para él que algo que abrazara plenamente. Incluso se retiró una vez antes, en 2016, por la absurda presión que suponía ser la estrella de Argentina. Era extremadamente profesional y en gran medida se mantenía cerrado ante quienes le siguen, algo que está en todo su derecho de hacer. Pero eso creó una dinámica por la que algunas personas en el país sienten que se identifica más como alguien que es de España y que representa a Argentina. En un momento dado, incluso Carlos Tevez era más popular que Messi en su propio país.
En el otro lado, Maradona era Argentina. Desde su estilo de vida intenso hasta su manera única de jugar, encarnaba todo lo que representa el país. Y pese a todas sus excentricidades de sobra conocidas y sus problemas fuera del campo, ganaba. Básicamente era el Frank the Tank de Old School sobre un terreno de juego, y movilizó a toda una nación de una forma que no había ocurrido antes y que quizá no haya vuelto a ocurrir desde entonces.
¿Cuál fue el mejor partido de Messi con Argentina?
TH: Bueno, hay cientos, así que es difícil destacar uno. Pero qué tal la semifinal del Mundial 2022, cuando dejó sentado a Josko Gvardiol y además transformó un penalti para meter a Argentina en la final. Sublime. Además, por mucho que duela, esos últimos 10 minutos contra Inglaterra en 2026 fueron tan buenos como los de cualquiera en todo el maldito torneo.
RT: Hay demasiados para elegir, pero para mí hay uno personal. Después de perder su debut en el Mundial 2022 contra Arabia Saudí, Argentina necesitaba ganarle a México. Durante 60 minutos, estuvo sin vida, acabada y enterrada. Entonces Messi marcó un golazo de la nada, asistió en el gol de la tranquilidad y, en esencia, llevó a su equipo a la victoria por pura voluntad. Esa fue la carrera internacional de Messi en pocas palabras: echarse el equipo a la espalda contra todo pronóstico y, de alguna manera, lograr lo que parecía tan improbable.
AL: Tiene que ser la final contra Francia en 2022, ¿no? Dos goles en posiblemente el mejor partido de fútbol de todos los tiempos. Eso no se puede superar.
Ahora que se ha retirado de la selección, ¿qué significa esto para su club? ¿Cumplirá completamente su contrato?
TH: Ahora es cuando se pone realmente difícil. Aquí el contexto es importante. El padre de Messi falleció recientemente, y él dijo en un comunicado "anunciando" su muerte que parte de la razón por la que jugó el Mundial era darle a su padre un último recuerdo futbolístico. Es desgarrador, y aunque sería duro leer demasiado en las palabras de un hombre que está de duelo, sí plantea preguntas inevitables sobre su futuro en el fútbol. ¿Por quién lo hace ahora? Sí, Messi sigue siendo un competidor, pero ¿de verdad la MLS le mantiene motivado hasta ese punto? No me sorprendería en absoluto que lo dejara tras una eliminación en los playoffs de la MLS ante un Philadelphia Union en plena racha.
RT: En lo económico, probablemente haya unos cuantos millones de razones para seguir jugando, pero seguramente esas razones significan menos para Messi que para la mayoría. Aun así, ahí hay un competidor, además de un amigo que probablemente esté disfrutando mucho de estos últimos años jugando junto a las personas con las que tiene cercanía. Mientras sea feliz haciendo eso, ¿por qué parar? Quizá el alivio que supone alejarse de Argentina, y menos kilómetros de avión, permita a Messi jugar unos años más al nivel de la MLS, no solo por el dinero, sino por placer.
AL: Hay un escenario muy real en el que Messi lo deja esta temporada. Sí, firmó un contrato que se extiende hasta 2028. Y probablemente podría dominar la MLS durante otros cinco años si quisiera, como demostró con su exhibición en cuatro partidos este fin de semana. Pero entre la muerte de su padre, un final devastador para un Mundial brillante y el hecho de que ayudó a inaugurar el estadio de un club del que, según se informa, tendrá participación en la propiedad en el futuro, ¿qué más le queda realmente por hacer?
Messi no está sentado en su mansión diciéndose a sí mismo: "No puedo colgar las botas hasta ganar la Copa de Campeones de la Concacaf". Lo más probable es que el argentino se despida tras esta temporada y abrace por completo su nuevo papel como empresario en Miami.
¿Debería haber jugado Messi el Mundial de 2026? ¿O 2022 fue una mejor despedida?
TH: Bueno, dado el contexto de que su padre quería que jugara en el 26, está claro que aquí entran en juego factores emocionales. Sin embargo, para los narradores, 2022 habría ofrecido un mejor arco de personaje. Así que, para seguir frustrantemente en tierra de nadie, defendamos que la Copa América 2024, que ganó Argentina, habría sido el momento ideal para colgar las botas.
RT: Absolutamente. Seguía siendo el mejor jugador del torneo de este verano, al margen de lo que dijera la votación, y su país vivió un recorrido mágico casi únicamente gracias a sus heroicidades. Aunque al final no saliera del todo bien, pudo darle al pueblo argentino una trayectoria mágica. Por lo que sabemos de Messi, eso significa algo, por triste que fuera el final para él dentro y fuera del campo.
AL: La final de 2022 habría sido la despedida perfecta pero, en cierto modo, Messi demostró que era el mejor jugador de todos los tiempos en el Mundial 2026. Marcó ocho goles y dio cuatro asistencias, y habría ganado el premio al mejor jugador del torneo si hubiera podido hacer algo ante, posiblemente, la mejor defensa de la historia de los Mundiales. Fue el mismo torneo en el que su eterno rival Cristiano Ronaldo era una sombra de sí mismo. Solo por eso, valió la pena.