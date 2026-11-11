Cientos de personas se reunieron para celebrar un hito importante en la construcción de Etihad Park, el estadio de fútbol que el NYCFC llevaba tanto tiempo esperando. Había trabajadores, miembros de sindicatos y personal del club. También acudieron periodistas, aficionados y directivos. El motivo era la ceremonia de colocación de la última viga, una antigua tradición en la que se coloca un árbol sobre una viga de acero y después, gracias a la impresionante fuerza de una grúa que traquetea, se eleva hasta lo más alto de lo que pronto será la nueva casa del NYCFC. Con la última viga ya en su sitio, comenzaba, en la práctica, una nueva era para el fútbol neoyorquino.

Y lo cierto es que la ciudad la necesita. Por primera vez desde que el NYCFC entró en la MLS en 2015, ni el club ni los New York Red Bulls disputarán los playoffs. Eso añade otra dificultad a los esfuerzos de la liga por conquistar su mercado más importante. El nuevo estadio ofrece un motivo para ilusionarse. Los resultados de esta temporada han dado a Nueva York muchos menos motivos para celebrar.

Sin embargo, sí ha habido momentos de celebración. El NYCFC ganó la MLS Cup en 2021 y llegó a la final de la Conferencia Este el año pasado. Los Red Bulls alcanzaron la final de la MLS Cup en 2024. El reto consiste en convertir esos logros en un vínculo duradero que mantenga a un club en el centro de la vida deportiva de la ciudad.

Nueva York tiene una relación complicada con el fútbol. En ningún otro lugar de Norteamérica se concentra tanta afición ni se entrelazan tantas culturas. Aquí viven millones de personas de todas partes a las que les apasiona este deporte. Son seguidores del Manchester United, del Liverpool o del Real Madrid. Del Arsenal, del Chelsea o del Barcelona. Incluso hay una tienda del PSG en la Quinta Avenida.

Pero, durante años, los clubes locales han tenido dificultades para hacer suya esa pasión.

El problema va más allá de dos temporadas decepcionantes. Muy a menudo, en el fútbol se confunde el éxito con ganar. Parece que hay que levantar un trofeo para ser relevante. Y, en cierto modo, es verdad. Pero más importantes que los títulos son el ambiente, el recorrido y aquello que ilusiona a los aficionados. En un mundo ideal, la respuesta a «¿por qué apoyas a tu club?» debería ser mucho más que «porque gana títulos».

Y ese es el problema de Nueva York en 2026. Su escena futbolística está llena de vida. Su alcalde, Zohran Mamdani, siente una enorme pasión por este deporte. Pero los equipos profesionales masculinos de la ciudad, desde la USL hasta la MLS, se caracterizan demasiado a menudo por sus problemas de funcionamiento. Nueva York es máxima audiencia, focos, brillo y glamour. En el resto del mundo, el fútbol consigue encarnar esas ideas. Sin embargo, en el mayor mercado de la MLS, sus clubes todavía luchan por convertirse en una parte imprescindible del espectáculo. Otra fase final sin ninguno de los dos no hace sino complicarlo aún más. Y eso tiene que cambiar.