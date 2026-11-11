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NYC Soccer GFX 1-1GOAL

El fútbol en Nueva York tiene un problema: Con el NYCFC y los Red Bulls fuera de los playoffs, ¿pueden un nuevo estadio y los fichajes de superestrellas salvar el mayor mercado de la MLS?

Con ninguno de los dos clubes de la MLS clasificado para los playoffs y los equipos de la USL con dificultades para destacar, la ciudad necesita un revulsivo para revitalizar su fútbol.

Thomas Hindle
Traducido por

  • Cientos de personas se reunieron para celebrar un hito importante en la construcción de Etihad Park, el estadio de fútbol que el NYCFC llevaba tanto tiempo esperando. Había trabajadores, miembros de sindicatos y personal del club. También acudieron periodistas, aficionados y directivos. El motivo era la ceremonia de colocación de la última viga, una antigua tradición en la que se coloca un árbol sobre una viga de acero y después, gracias a la impresionante fuerza de una grúa que traquetea, se eleva hasta lo más alto de lo que pronto será la nueva casa del NYCFC. Con la última viga ya en su sitio, comenzaba, en la práctica, una nueva era para el fútbol neoyorquino.

    Y lo cierto es que la ciudad la necesita. Por primera vez desde que el NYCFC entró en la MLS en 2015, ni el club ni los New York Red Bulls disputarán los playoffs. Eso añade otra dificultad a los esfuerzos de la liga por conquistar su mercado más importante. El nuevo estadio ofrece un motivo para ilusionarse. Los resultados de esta temporada han dado a Nueva York muchos menos motivos para celebrar.

    Sin embargo, sí ha habido momentos de celebración. El NYCFC ganó la MLS Cup en 2021 y llegó a la final de la Conferencia Este el año pasado. Los Red Bulls alcanzaron la final de la MLS Cup en 2024. El reto consiste en convertir esos logros en un vínculo duradero que mantenga a un club en el centro de la vida deportiva de la ciudad.

    Nueva York tiene una relación complicada con el fútbol. En ningún otro lugar de Norteamérica se concentra tanta afición ni se entrelazan tantas culturas. Aquí viven millones de personas de todas partes a las que les apasiona este deporte. Son seguidores del Manchester United, del Liverpool o del Real Madrid. Del Arsenal, del Chelsea o del Barcelona. Incluso hay una tienda del PSG en la Quinta Avenida.

    Pero, durante años, los clubes locales han tenido dificultades para hacer suya esa pasión.

    El problema va más allá de dos temporadas decepcionantes. Muy a menudo, en el fútbol se confunde el éxito con ganar. Parece que hay que levantar un trofeo para ser relevante. Y, en cierto modo, es verdad. Pero más importantes que los títulos son el ambiente, el recorrido y aquello que ilusiona a los aficionados. En un mundo ideal, la respuesta a «¿por qué apoyas a tu club?» debería ser mucho más que «porque gana títulos».

    Y ese es el problema de Nueva York en 2026. Su escena futbolística está llena de vida. Su alcalde, Zohran Mamdani, siente una enorme pasión por este deporte. Pero los equipos profesionales masculinos de la ciudad, desde la USL hasta la MLS, se caracterizan demasiado a menudo por sus problemas de funcionamiento. Nueva York es máxima audiencia, focos, brillo y glamour. En el resto del mundo, el fútbol consigue encarnar esas ideas. Sin embargo, en el mayor mercado de la MLS, sus clubes todavía luchan por convertirse en una parte imprescindible del espectáculo. Otra fase final sin ninguno de los dos no hace sino complicarlo aún más. Y eso tiene que cambiar.

  • New York City FC v Atlanta United FC
    Getty Images Sport

    El NYCFC se ha visto perjudicado por no haber podido asegurarse un estadio propio en el que jugar como local hasta hace poco.

    No es necesariamente culpa de los distintos clubes de la zona. Aquí los problemas son varios. El primero es la competencia.

    El problema es que, en Nueva York, todo compite con todo. Es el mayor mercado televisivo de Estados Unidos y, con diferencia, la capital mundial del entretenimiento. No faltan cosas que hacer, y los neoyorquinos no tienen ningún problema en acudir a ellas. Pero, cuando se compite con los Knicks, los Yankees, Broadway y una oferta de ocio aparentemente interminable, convencer a la gente de que se interese por algo nuevo es un reto muy distinto. Ya es bastante difícil conseguir que la gente vaya a ver fútbol en Estados Unidos. Lograrlo en Nueva York, donde el NYCFC ocupa el 12.º puesto en asistencia y los Red Bulls el 20.º según worldfootball.net, es otra cuestión por completo.

    Y, en Estados Unidos, el fútbol sigue siendo una opción de entretenimiento más bien secundaria. Por supuesto, aquí hay millones de aficionados al fútbol. Y tanto el NYCFC como el New York Red Bulls tienen muchos abonados (el NYCFC anunció con satisfacción que había superado los 20.000 «socios fundadores» en 2015). Pero el fútbol no está al mismo nivel que los Yankees o los Knicks, citas ineludibles tanto para aficionados como para turistas. El fútbol compite con ir a un bar de Williamsburg o a un espectáculo de Broadway. Compite con ir de compras por Soho o pasear por Central Park.

    El reto es convencer a miles de personas de que renuncien a todo eso y vayan a un partido de fútbol.

    Tomemos como ejemplo al NYCFC. Este año reparte sus partidos en casa de la temporada regular entre diez encuentros en el Yankee Stadium y siete en el Citi Field, para adaptarse al calendario de béisbol. Su estadio permanente sigue en construcción. Cuenta con jugadores conocidos, entre ellos el portero de la selección masculina de Estados Unidos Matt Freese, pero carece de una figura de renombre mundial de la talla de Pirlo o Villa. En una ciudad con infinitas formas de pasar la tarde, ¿cómo consigue que ver al NYCFC sea un plan en torno al cual más neoyorquinos organicen sus fines de semana?

  • El efecto Pirlo

    FBL-US-MLS-NEWYORK
    AFP

    Pirlo y Villa llenaron las gradas en su primera temporada en Nueva York, pero el éxito en la MLS se les resistió

    Bueno, ya han tanteado una respuesta.

    Andrea Pirlo era uno de los nombres más importantes del fútbol mundial cuando fichó por el NYCFC en 2015. Apenas un mes antes había disputado los 90 minutos de la final de la Champions League de 2015, en la que su querida Juventus cayó ante el Barcelona. Ahí estaba Pirlo, el veterano maestro. En teoría, era la estrella perfecta para el NYCFC. Los aficionados ocasionales quizá habían oído su nombre o lo habían visto en algún que otro torneo internacional. Los más apasionados conocían su brillante trayectoria en el fútbol italiano y lo consideraban uno de los mejores centrocampistas de la historia.

    A eso se sumaba que llegaba a un equipo en el que ya estaban Frank Lampard y David Villa. Lampard recurrió a Facebook, sí, eran otros tiempos, para darle la bienvenida. Pirlo desprendía estilo sin esfuerzo en Nueva York, paseando por sus calles con relativo anonimato, con su melena y sus gafas de sol italianas. Dos años antes, Pirlo había publicado su autobiografía, con el magnífico título de «Pienso, luego juego».

    Y aunque en el campo las cosas no funcionaron de inmediato, el NYCFC era un equipo muy desequilibrado y no logró clasificarse para los playoffs en su primera temporada, las estrellas ayudaron a vender entradas. El club anunció que había vendido más de 1.000 abonos adicionales de socio fundador en menos de un mes tras las llegadas de Lampard y Pirlo en julio. El NYCFC también habilitó más localidades para varios partidos en casa a medida que crecía la demanda. Aquello parecía algo grande, aunque el fútbol no acabara de estar a la altura.

  • ¡Qué atractivo!

    New York Red Bulls v Portland Timbers
    Getty Images Sport

    Henry brilló con los Red Bulls, pero su presencia por sí sola no bastó para llenar el Sports Illustrated Stadium.

    Cinco años antes, los New York Red Bulls habían intentado algo muy parecido con Thierry Henry. Él también encajaba en Nueva York, aunque de una forma algo distinta. El contexto de su llegada era diferente. El fútbol en Estados Unidos también era diferente por entonces. Sí, la selección masculina estadounidense había firmado una actuación aceptable en el Mundial de 2010: acabó primera de su grupo, pero perdió su primer partido de la fase eliminatoria. Aun así, el fútbol todavía no despertaba un gran interés.

    Y entonces llegó Henry, tras pasar tres años en el Barcelona y considerado por muchos el mejor jugador de la historia de la Premier League. Un periodista de la web de los Red Bulls describió la expectación de una forma magnífica:

    «¿Y David Beckham? Tú no eres Thierry Henry».

    Fue en limusina a su rueda de prensa de presentación en el Red Bull Arena. Para su primer partido, viajó en tren de Nueva York a Nueva Jersey, como todo el mundo.

    Pero no se agotaron las entradas para aquel encuentro, un amistoso contra el Tottenham, precisamente. Eso iba en contra de los deseos del entonces director general, Erik Stover, un curtido veterano del fútbol neoyorquino.

    «Nos mostramos muy firmes en el consejo directivo; creíamos que era muy importante para esta liga y para este equipo, y para llenar [el Red Bull Arena] de forma habitual, tener más de uno o dos jugadores designados», dijo en 2010.

    Pese a toda la expectación que rodeó la llegada de Henry, de quien ya se sugería en 2008 que podría recalar en la MLS por su amor a Nueva York, los Red Bulls siguieron teniendo dificultades para convertir el tirón de su estrella en una presencia más sólida en la ciudad. Y esta vez, el rendimiento de la superestrella distó mucho de ser el problema.

    Pirlo fue un fracaso. Henry rindió bien.

    Ejerció de mentor de los más jóvenes. Ayudó a los Red Bulls de Nueva York a ganar el Supporters' Shield en 2013. Superó la barrera de los 50 goles y se marchó como el máximo asistente de la historia del club. El vínculo también perduró. Cuando los Red Bulls y el Barcelona disputaron un amistoso en 2022, Henry saltó al campo con una camiseta dividida entre los colores de sus dos antiguos clubes.

    Era una superestrella que había cumplido. Hubo goles, títulos y un afecto duradero por el equipo al que se había unido. Sin embargo, convertir todo eso en un lugar dentro de la conversación deportiva cotidiana de Nueva York seguía siendo una tarea mucho mayor. Henry había dado a la gente un motivo para ver a los Red Bulls. Hacer del club algo que no quisieran perderse exigiría más.

  • El atractivo de una estrella

    BASKET-NBA-KNICKS-PARADE
    AFP

    Brunson se convirtió en una de las grandes figuras del baloncesto tras llegar a los Knicks y consolidó su legado al ganar un título de la NBA.

    Entonces, ¿qué demuestran estas dos historias? Pues muestran los dos extremos. Una estrella llevó a su equipo a un éxito relativo y despertó interés por el fútbol. La otra llenó las gradas, al menos al principio, pero su etapa se saldó con un rendimiento muy por debajo de las expectativas.

    En cualquier caso, ambas etapas han quedado inmortalizadas y han sido objeto de revisionismo. Durante un tiempo, una calle de Nueva York llevó el nombre de Henry, algo a lo que seguramente ayudó que el alcalde de la ciudad, partidario del fútbol, fuese aficionado al Arsenal. La etapa de Pirlo en Nueva York también ha quedado inmortalizada. La de David Villa, aunque empañada por acusaciones ajenas al terreno de juego, sigue muy presente.

    Nueva York ofrece un escaparate enorme, pero los jugadores tienen que ganarse su sitio en él. Las actuaciones de Jalen Brunson con los Knicks han impulsado su ascenso; la atención de la ciudad lo ha amplificado. La historia de los Yankees atrae una atención similar, junto con la expectativa de que sus grandes figuras estén a la altura. El fútbol también tiene aquí una oportunidad. Un fichaje de relumbrón podría ayudar al NYCFC o a los Red Bulls a llegar a un público más allá de sus actuales aficionados. Pero, como demostró Henry, acertar con ese fichaje es solo una parte del trabajo. El reto mayor es dar a la gente motivos para interesarse por el club mucho después de que la estrella se haya marchado.

  • Fracasos en el campo

    Michael Bradley NYRB
    Getty

    Los Red Bulls de Michael Bradley practicaron un fútbol vistoso, pero no lograron clasificarse para los playoffs de la MLS.

    Esto cobra aún más importancia tras una temporada decepcionante para los dos clubes de la MLS. El NYCFC y los Red Bulls no lograron clasificarse para los playoffs, lo que les deja mucho que analizar. El NYCFC puede señalar las lesiones como causa. Los Red Bulls cuentan con jóvenes prometedores, pero el equipo no consiguió convertir ese potencial en una plaza en la fase final. Cuando comiencen los playoffs de la MLS el 19 de noviembre, ambos tendrán que seguirlos desde casa.

    Los equipos masculinos más recientes de la región también han tenido un año difícil. El relanzamiento de la marca Cosmos en la USL League One generó auténtica expectación. Sin embargo, el equipo terminó penúltimo, con siete victorias en liga. El registro de asistencia de Backheeled recoge una media de 1.453 espectadores en los 18 partidos en casa de los que hay datos en el Hinchliffe Stadium de Paterson, Nueva Jersey. El Brooklyn FC, por su parte, consiguió cinco victorias en liga en su primera temporada en la USL Championship.

    En el fútbol femenino, la historia es diferente. El Gotham FC ganó el NWSL Shield y sigue en la lucha por conquistar dos campeonatos consecutivos. Su asistencia media aumentó hasta los 10.943 espectadores, impulsada en buena medida por su gran cita en Citi Field, y quedó ligeramente por debajo de la media de la liga, de 11.003.

    Sin embargo, incluso ese éxito ha venido acompañado de complicaciones. La preocupación por el estado del terreno de juego del Sports Illustrated Stadium obligó al Gotham FC a trasladar su semifinal al Icahn Stadium, con capacidad para 5.000 espectadores. El equipo, que se había ganado el derecho a albergar uno de sus partidos más importantes, dispondrá ahora de espacio para muchos menos aficionados.

  • Una superestrella a la altura del estadio

    NYCFC new stadium
    NYCFC

    El Etihad Park apunta a ser uno de los mejores estadios de la MLS cuando abra sus puertas.

    Sin embargo, quizá haya motivos para la esperanza.

    El NYCFC se separó de Pascal Jansen al día siguiente de que terminara su temporada, un duro desenlace para un entrenador que un año antes lo había llevado a la final de la Conferencia Este. Ahora debe nombrar a su sustituto y decidir cómo reforzar el equipo de cara a la temporada corta de 2027 y la inauguración del Etihad Park.

    Los New York Red Bulls podrían hacer hueco para otro fichaje estrella si Emil Forsberg o Eric Maxim Choupo-Moting se marcha. El calendario sigue siendo importante: Forsberg habría acordado quedarse hasta el final de la temporada corta antes de regresar a Suecia, según amNewYork, aunque el club no ha confirmado esa información. Además, ya cuentan con un joven futbolista al que seguir de cerca: Julian Hall, un delantero adolescente de la selección masculina de Estados Unidos procedente de la Gran Manzana.

    Eso sí, la inversión debe hacerse con inteligencia. Christian Pulisic, por quien el NYCFC ha expresado públicamente su interés, renovó su contrato con el Milan hasta 2031 el 30 de octubre, lo que hace más difícil imaginar un traspaso a corto plazo. Gio Reyna juega en el Estrasburgo de la Ligue 1. Weston McKennie tiene contrato con la Juventus hasta 2030.

    Quizá una estrella internacional consolidada podría ayudar a acercar al club a más comunidades futboleras de la ciudad. Sadio Mane, por ejemplo, podría resultar especialmente atractivo para la comunidad senegalesa de Nueva York. Pero cualquier fichaje tendría que encajar en el equipo, rendir y dar a la gente motivos para seguir volviendo.

    Y luego está el estadio. Las imágenes del proyecto del Etihad Park tienen un aspecto magnífico. Es vistoso, glamuroso y vanguardista. El propio estadio también ha tomado forma, más o menos. Ahora ya parece real. Solo falta que el fútbol de Nueva York ofrezca un producto a la altura de su nueva casa.