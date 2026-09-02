Justo cuando parecía que el verano de Folarin Balogun no podía ser más movido, lo fue.

No bastó con un Mundial revelación lleno de goles. Tampoco con una tarjeta roja que desató una polémica deportiva, un incidente internacional y un referéndum sobre la FIFA. No.

El verano de Balogun aún tenía un giro más, poniendo el broche a una saga marcada por su talento descomunal, el valor que los clubes le daban y una buena dosis de controversia que situó a la estrella de la USMNT en el foco nacional.

Cuando agosto dio paso a septiembre, Balogun seguía siendo jugador del Mónaco pese a haberse pasado buena parte del verano pareciendo destinado a marcharse. Eso parecía especialmente improbable mientras marcaba goles en el Mundial, impulsando tanto su perfil como el precio exigido por el Mónaco. Aún más improbable, sin embargo, fue la forma en que se produjo su regreso.

Según se informó, grandes clubes como el Barcelona y el Tottenham estaban interesados, pero finalmente el Everton emergió como favorito. Luego llegaron un reconocimiento médico fallido, varias rondas de renegociación y la decisión de Balogun de echarse atrás, un efecto dominó que llegó hasta lo más alto del fútbol europeo.

Quizá sea un elogio para Balogun que sus decisiones tengan ahora ese tipo de peso. Sea como sea, su impacto en este verano no se olvidará pronto.