Primero, las estadísticas. A fecha de 21 de septiembre, 84 adolescentes han jugado en la MLS esta temporada, un nuevo récord. Según la MLS, los adolescentes también han establecido récords de la liga en una sola temporada en goles, asistencias y contribuciones totales de gol, cuando todavía quedan semanas por disputarse. No solo están recibiendo más oportunidades. Están haciendo más con ellas.

Veintiocho de los 30 clubes de la liga han alineado a un adolescente en algún momento. Los New York Red Bulls han utilizado a ocho. Solo las máximas categorías de Francia, Argentina y Brasil han visto participar a más adolescentes, y la marca de 88 de la Serie A de Brasil bien podría superarse al final de la temporada de la MLS. Sesenta de esos adolescentes han sido estadounidenses. Seis son canadienses. Pero, en conjunto, hay representados casi 20 países. Este es un movimiento global dentro de una liga regional.

Los nombres también tienen muy buena pinta. Por supuesto, aquí están los grandes protagonistas. Sullivan está entre los jugadores de 16 años con más talento del fútbol mundial. Si hubiera irrumpido en el primer equipo del Union al comienzo del año, no cabe duda de que habría algunas voces pidiendo su inclusión en la conversación por el MVP. Sin duda sería un All-Star.

Otros también eran nombres conocidos que por fin están teniendo su momento: Julian Hall, Adri Mehmeti, Peyton Miller, Neil Pierre. Pero también está Lucas Herrington, de Colorado, quizá el mejor joven defensa central de la MLS antes de ser traspasado a la Premier League en agosto. Lo mismo puede decirse de la antigua estrella del Real Salt Lake Zavier Gozo, ahora en el Crystal Palace.

Quizá esos iban a aparecer siempre en cualquier liga. Los atletas así de buenos tienden a encontrar su sitio en algún lugar. Pero desde luego llegaron con un tipo de riesgo que solo los clubes de la MLS están dispuestos a asumir. Dicho de forma más simple, está muy bien tener este nivel de talento. Pero los entrenadores tienen que estar dispuestos a confiar en el talento que tienen a su disposición.

«Es un trabajo increíble el que está haciendo la MLS al dar posibilidades a los jóvenes. Los clubes, todos, están dando la posibilidad a chicos de 17 o 16 años. Están haciendo jugar a futbolistas de 18 años, y creo que eso es algo increíble. Eso demuestra que es algo muy sano y que tenemos un talento increíble en la cantera», dijo a principios de esta semana el seleccionador del USMNT, Mauricio Pochettino.

El actual entrenador de los Red Bulls, Michael Bradley, había pasado suficiente tiempo con el equipo MLS Next Pro de los New York Red Bulls como para confiar en que los antiguos destacados del desarrollo Hall, Mehmeti y Matthew Dos Santos estaban preparados para la acción con el primer equipo. Aun así, eso no significaba que no hubiera un riesgo considerable al meter a los tres en su primer once inicial de la temporada. Hall marcó dos goles. Mehmeti asistió en uno de ellos. Dos Santos cumplió durante una hora. RBNY ganó su estreno de la temporada por 2-1. Ese fue, en cierto modo, un punto de inflexión que marcó el tono de la temporada en toda la liga.

«Siempre decimos que el éxito es cuando el potencial se encuentra con la oportunidad», explicó Sean McCafferty, director de la academia de los Red Bulls. «Y eso fue lo que pasó. Los tres chicos fueron titulares contra Orlando. Podría haber salido de una forma muy distinta. Nos podrían haber arrollado... Pero, por mi experiencia aquí, ha habido muchos jugadores que siempre han tenido nivel suficiente, y simplemente la oportunidad no estaba ahí».

Bradley es uno de los pocos entrenadores que no han tenido demasiados reparos en lanzar a los jóvenes al fuego. En su día fue un chico al que se le dio una oportunidad en la MLS. También fue entrenador de categorías inferiores antes de hacerse cargo de un equipo sénior. McCafferty cree que eso no es ninguna casualidad. Otros entrenadores han hecho lo mismo y han visto resultados bastante buenos.

«Estás empezando a ver a muchos entrenadores en la liga que han pasado por academias, por el segundo equipo o incluso por selecciones. Tienen una mayor conexión con los jugadores jóvenes y una mejor comprensión de ellos. Lo has visto con New England y algunos jóvenes que están saliendo. Y, obviamente, en Philadelphia, ahora que Ryan [Richter] está allí, Cavan y Neil Pierre están jugando más», dijo McCafferty.

También está la realidad más evidente: el jugador estadounidense medio que están produciendo las academias de la MLS es, sencillamente, mejor que nunca. Es fácil confiar en alguien cuando la calidad está ahí. En el pasado, los equipos recurrían a equipos reserva que recibían poca atención o a antiguos jugadores universitarios que no terminaban de dar la talla para tener minutos. Ahora hay talento de sobra en las academias para competir al máximo nivel del fútbol estadounidense.

«No diré que los jugadores sean mejores. No se trata de eso, sino de la cantidad. Ha ido a más y a más, y creo que forma parte del proceso. Ya sabes, como que la base empieza a ampliarse, y como la base se está ampliando, encuentras cada vez más talento», dijo a GOAL el director de scouting del FC Dallas, Leo Baldo.