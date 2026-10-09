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USMNT XI 1-1GOAL

¿Christian Pulisic y Cavan Sullivan unirán fuerzas? Así sería la convocatoria de Mauricio Pochettino para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF con Estados Unidos

Christian Pulisic podría unir fuerzas con Cavan Sullivan, pero ¿quién más entra en la lista? GOAL proyecta la convocatoria de la selección masculina de Estados Unidos para los cuartos de final de la Liga de Naciones de noviembre.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • La serie de cuatro amistosos de la selección masculina de Estados Unidos acaba de terminar, pero todas las miradas ya están puestas en la siguiente tanda de partidos. Y llegarán antes de lo que parece.

    Así que, con eso en mente, miremos hacia adelante.

    Estados Unidos se enfrentará a Haití en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF en noviembre, en lo que serán los primeros partidos oficiales del equipo desde el Mundial. En las últimas semanas, el equipo disputó cuatro amistosos con una plantilla plagada de adolescentes. Ahora, con una competición de verdad en el horizonte, ¿cuántos de esos adolescentes seguirán ahí?

    Unos cuantos podrían hacerlo, sin duda. Sin embargo, hubo algunas ausencias importantes en esta convocatoria más reciente. ¿Cuáles fueron temporales? ¿Cuáles lo fueron menos? Ahora, con un grupo de jugadores más amplio, Mauricio Pochettino tiene aún más decisiones que tomar mientras da forma a su plantilla para los primeros partidos de verdad del ciclo hacia 2030.

    Entonces, ¿a quién podría elegir? GOAL repasa una posible convocatoria de 23 jugadores...

  • PORTEROS

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Un nuevo aspirante llegó oficialmente con un fuerte comienzo ante México.

    Matt Freese, Diego Kochen, Brian Schwake

    En la pelea: Chris Brady, Patrick, Matt Turner

    Hubo cuatro concentrados para estos cuatro amistosos, pero serán tres para la Nations League. ¿Quién se queda fuera?

    Freese es el portero titular que regresa tras el Mundial. Brady también tiene experiencia en el Mundial. Schwake dejó buenas sensaciones, especialmente contra Canadá. Y luego está Kochen, que aparentemente dio el salto de promesa a jugador de la selección absoluta con su actuación contra México. Será difícil dejar a uno fuera, pero, basándonos solo en el rendimiento en esta concentración, probablemente sería Brady ahora mismo, aunque las cosas podrían cambiar durante el próximo mes.

    La pregunta entonces pasa a ser: «¿quién empieza?». Lo sabremos en noviembre, pero esa decisión será muy importante para Pochettino y su cuerpo técnico.


  • DEFENSAS

    imago-sport-1083977353.jpg
    ZUMA Press Wire

    La línea defensiva debería resultar muy familiar.

    Max Arfsten, George Campbell, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Chris Richards, Antonee Robinson, Auston Trusty

    En la pelea: Luca Bombino, Cameron Carter-Vickers, Justin Che, Peyton Miller, Neil Pierre, Miles Robinson, Joe Scally, John Tolkin, Frankie Westfield

    Es un grupo cargado de veteranos, pero hay motivos para ello. El primero es que estos no son amistosos, por supuesto, o, como preferiría decir Pochettino, son partidos oficiales. El otro es que algunos de los jugadores más destacados de la MLS estarán en los playoffs. En el caso de los que son vitales, Estados Unidos puede gestionarlo. En cuanto a los jóvenes que estuvieron en esta última concentración y que aún necesitan más rodaje, no pasa nada por dejarles jugar con sus clubes.

    Por eso aquí verás sobre todo a los pesos pesados que juegan en Europa. Freeman y Dest se encargan del lado derecho, mientras que Robinson y Arfsten hacen lo propio en el izquierdo. Luego hay muchas opciones para el puesto de central. Pero ¿quién será titular junto a Richards? Eso sigue siendo motivo de debate, quizá aún más después de esta última concentración.

  • Centrocampistas

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    ¿Quién acompañará a Adams en el centro del campo del USMNT?

    Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Johnny Cardoso, Weston McKennie, Yunus Musah, Gio Reyna, Malik Tillman

    En la pelea: Brenden Aaronson, Gianluca Busio, Jack McGlynn, Adri Mehmeti, Aidan Morris, Rokas Pukstas, Brooklyn Raines, Tanner Tessmann, Niko Tsakiris

    Las grandes figuras están aquí, pero sin duda hay algunas decisiones por tomar.

    Parece que cinco de estas plazas están prácticamente aseguradas: Adams, Berhalter, McKennie, Reyna y Tillman. Eso deja otras dos que pueden repartirse de varias maneras. Si alguien como McGlynn, por ejemplo, sigue rindiendo a gran nivel en la Championship, una podría ser para él. Quizá la conexión de Morris con Berhalter le dé el regreso a la USMNT. Tal vez se considere necesario a uno de los jugadores de la MLS después de impresionar a Pochettino en esta concentración.

    Mientras tanto, nos quedamos con las dos opciones más intrigantes. Cardoso es un jugador que la USMNT sigue necesitando desbloquear desesperadamente, en gran parte porque hacerlo elevaría un poco el techo del equipo. Y luego está Musah, que no destacó en esta concentración más reciente, pero podría hacerlo si le piden jugar en una posición más centrada.

  • DELANTEROS

    USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Si está en forma, Pulisic seguramente volverá en la próxima concentración.

    Folarin Balogun, Julian Hall, Christian Pulisic, Ricardo Pepi, Cavan Sullivan

    En la pelea: Mathis Albert, Cole Campbell, Justin Ellis, Timothy Weah, Haji Wright, Alejandro Zendejas

    Vayamos primero con lo obvio: la USMNT no va a "dejar atrás" a Pulisic. Hay críticas de sobra tras el Mundial de este verano, y las críticas son justas. Sin embargo, es absurdo pensar que los días de Pulisic como líder de la USMNT han terminado. Seguirá siendo una figura clave en este ciclo. Es demasiado bueno como para no serlo.

    Dicho esto, ¿cómo se construye el equipo a su alrededor? Balogun es una opción evidente, y la situación del delantero en su club hace que la USMNT sea más importante que nunca para él. Por detrás, Pepi ya está asentado, mientras que Hall estuvo muy cerca de consolidarse con su ventana de tres goles.

    Y luego está el otro gran nombre: Sullivan. De nuevo, no es lo ideal apartar a jugadores de la MLS de sus clubes, pero dependiendo de la situación del Union en los playoffs, puede que merezca la pena traer a Sullivan. Está mucho más cerca que la mayoría de estar listo para la USMNT, así que, si el momento encaja, veamos qué tiene el chico en un partido de verdad.