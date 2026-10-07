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Cavan Sullivan, Julian Hall y la próxima Generación Dorada? La apuesta de Mauricio Pochettino por la juventud en la selección de Estados Unidos eleva el techo de cara a 2030

Una concentración con 13 caras nuevas terminó con un pleno de victorias, lo que garantiza que la próxima fase de la selección masculina de Estados Unidos será distinta a la anterior.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • Durante años se ha hablado de una «generación dorada» de la selección masculina de Estados Unidos, un grupo con Christian Pulisic, Weston McKennie y Tim Weah que cambiaría el fútbol estadounidense para siempre. En los últimos meses, sin embargo, la conversación ha cambiado. ¿Eran realmente dorados? ¿Hicieron lo suficiente? ¿Les queda más tiempo?

    Esas preguntas, al parecer, quizá no cuenten toda la historia. El término «generación dorada» sugiere algo raro, un grupo que no puede reproducirse fácilmente. Sin embargo, hay motivos para creer que las generaciones que vienen detrás también podrían ser doradas.

    Para esta ventana de septiembre/octubre, el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, convocó a 13 jugadores sin internacionalidades. Ocho eran adolescentes. Mientras tanto, estrellas como Pulisic, McKennie y Folarin Balogun se quedaron en casa. Aun así, cuando se asentó el polvo, Estados Unidos había ganado los cuatro partidos, al imponerse a Perú, Chile, México y Canadá. Marcaron siete jugadores distintos. Cuatro eran adolescentes, incluidos los dos goleadores más jóvenes de la historia del programa.

    Esta concentración fue el comienzo de algo. Fue el inicio del proceso de Pochettino para fusionar generaciones en una nueva versión de la selección estadounidense. Harán falta jugadores jóvenes y veteranos para recorrer el camino hasta 2030. Por encima de todo, esta concentración demostró que los jugadores más jóvenes del programa podrían estar a la altura del desafío.

    «Seguro que el futuro, con estos jóvenes talentosos, más los jugadores veteranos que tenemos, creo que nos da una mezcla muy buena», dijo Pochettino. «Creo y espero que podamos guiar a este grupo de jugadores para alcanzar nuestro mejor nivel y competir de la mejor manera, intentando estar con las grandes selecciones en el futuro».

    Fue, por tanto, una concentración exitosa, una que puso en marcha el proceso al que se refiere Pochettino. Para Pochettino, sin embargo, todo fue según lo previsto.

  • Todo es intencionado

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    ZUMA Press Wire

    Pochettino está jugando a largo plazo con la selección de Estados Unidos, apoyándose en su experiencia en el desarrollo de jóvenes talentos para formar a la próxima generación.

    Pochettino lleva haciendo esto casi 20 años. Bromeó con que su principal asistente, Jesus Perez, que celebró su cumpleaños esta semana, lleva haciéndolo incluso más tiempo. Cuando llevas suficiente tiempo haciendo esto, sabes qué buscas en un jugador joven. También sabes qué esperar cuando llega.

    «Creo que tenemos experiencia y no necesitamos ver demasiado a un jugador porque ya detectamos la calidad, la capacidad, la personalidad, el carácter», dijo. «Lo difícil es cómo llegas tú, con tu carácter, a un grupo de jugadores, cómo puede afectar tu personalidad y todo eso a ese grupo. Es cómo te vas a adaptar a este grupo y cómo vas a aportar tu talento a este grupo.

    «Este tipo de situación no siempre es fácil de evaluar... pero es una de nuestras mejores virtudes: la capacidad, a través de nuestra experiencia, de proyectar este tipo de patrón para los jugadores».

    Pochettino sabía, por tanto, a lo que se comprometía y, a lo largo de la concentración de dos semanas y media, pareció sinceramente ilusionado con ello. Se trata de un entrenador y un cuerpo técnico que han construido su reputación sobre el desarrollo de jugadores jóvenes y, tras una carrera contrarreloj hacia el Mundial en su primer medio ciclo, esta era una oportunidad de pensar a largo plazo por primera vez como seleccionador de Estados Unidos.

    Hacerlo requería cuidado y paciencia, pero no tanto como podría pensarse. Desde el principio, Pochettino confió en sus jugadores y dijo que era importante que ellos lo supieran a menudo.

    «Cuando diseñamos la plantilla, fuimos muy positivos, y entonces esperamos lo mejor», dijo Pochettino. «Eso puede cambiar, pero si no creemos en el momento en que hicimos la convocatoria, si pones la energía de la duda, seguro que vas a transmitir la duda. Es difícil para los jugadores, pero cuando estás seguro y realmente crees que van a rendir, eso ayuda mucho. Después transmites esa confianza y esa fe, y los jugadores saltan al campo y necesitan mostrar su talento».

    No falta talento joven con perfiles muy diferentes. Algunos, como Cavan Sullivan y Julian Hall, son beneficiarios del sistema de academias de la MLS, que ha empezado a producir nuevos niveles de calidad y cantidad. Algunos también se beneficiaron de los caminos abiertos por la «generación dorada» de Estados Unidos, con jugadores como Mathis Albert y Cole Campbell procedentes del mismo sistema del Borussia Dortmund que también formó a Christian Pulisic y Gio Reyna. La realidad es que hay más talento joven estadounidense que nunca.

    «Hay mucha profundidad», dijo Pochettino. «Creo que en esta ventana vimos a determinados jugadores, pero creo que hay muchos otros jóvenes que, seguro, están en nuestro radar, y los estamos evaluando aquí en Estados Unidos, pero también fuera de Estados Unidos. Es un trabajo enorme y un trabajo muy importante... Creo que es nuestra responsabilidad detectar talento en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, y sí, seguro que estamos trabajando en ello».

    Los que Pochettino sí vio en esta concentración fueron sin duda impresionantes y, aunque puede que no superaran las expectativas de Pochettino, sí superaron las de muchos fuera de la concentración de la selección de Estados Unidos.

  • Combinando los grupos de edad

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    ZUMA Press Wire

    La concentración estuvo dividida entre caras conocidas y jugadoras que se incorporaban por primera vez a la selección absoluta.

    Muchos ya conocían el nombre de Sullivan antes de esta concentración. Su gol viral contra México le dio a conocer ante un público más amplio. La joya de 17 años del Philadelphia Union es la cara de esta generación emergente, pero esta concentración dejó una cosa clara: tiene mucha compañía.

    Cuando le preguntaban por jóvenes concretos, Pochettino a menudo enumeraba a todos. Era difícil destacar solo a uno, dijo, porque cada uno tuvo sus momentos. Se podía preguntar por Sullivan, pero ¿qué pasa con los tres goles de Hall? ¿Y los dos que marcó Justin Ellis? Tampoco se puede pasar por alto la aportación de Diego Kochen en la portería.

    Como dijo Pochettino, la calidad era innegable. Lo que quería ver era cómo encajaban todos.

    «Hombre, parecían bastante cómodos desde el principio», dijo el defensa Chris Richards. «Es porque todos se conocían, así que había dos grupos: obviamente estaba el de los veteranos y luego el de los más jóvenes. Después de los primeros días, empiezas a ver a algunos de los más jóvenes involucrándose más con los mayores, y viceversa.

    «Luego, a medida que avanzó la concentración, era como si todas las mesas estuvieran completamente mezcladas. Ha sido muy divertido conocer a todo el mundo, no solo en el campo, sino también fuera de él».

    Richards también arropó a Neil Pierre y a Zavier Gozo, su compañero de club en el Crystal Palace. Gio Reyna trabajó con Ellis, que admitió antes de la concentración que Reyna era su jugador favorito. Cole Campbell dijo que Alex Freeman fue de gran ayuda, mientras que Adri Mehmeti no podía ocultar su sonrisa cuando sustituyó a otro canterano de los New York Red Bulls, Tyler Adams, para debutar con la USMNT.

    En líneas generales, esta concentración dio poder a la generación más joven. Y si eso no sirvió para espolear a la más veterana, sin duda debería haberlo hecho.

  • Un reto para las grandes figuras veteranass

    United States v Mexico - International Friendly
    Getty Images Sport

    Las caras conocidas se combinarán ahora con otras nuevas para dar forma a un USMNT renovado.

    Durante gran parte de la etapa de Pochettino, el mensaje ha sido que el puesto de nadie está asegurado. Quería una cultura de competencia. Cada concentración es un viaje de trabajo, dice, no unas vacaciones, y cualquiera que lo tratara como tal no seguiría mucho tiempo en la dinámica del equipo.

    Esta concentración fue, por tanto, un mensaje para cualquiera que pensara que su sitio estaba asegurado: no lo está, y no lo estará de cara al futuro.

    «Sin duda genera competencia, que es lo que todos necesitamos», dijo Gio Reyna. «Creo que es genial para el próximo ciclo y para exigirnos a todos».

    La exigencia ya ha comenzado. De los 26 jugadores de la lista de Estados Unidos para el Mundial, 13 no fueron convocados y, aunque la nómina de seleccionables rondaba probablemente los 35 de cara al propio Mundial, ahora se ha ampliado para incluir a una nueva generación de estrellas adolescentes. Todos están en la pelea, ha dicho Pochettino, y todos son responsables de mantenerse ahí.

    Para los jugadores veteranos, incluso los más talentosos entre ellos, ahora las cosas son diferentes. Alguien como McKennie tiene ahora nueva competencia en el centro del campo. Hall y Ellis parecen listos para disputarle a Haji Wright y Ricardo Pepi los puestos en la convocatoria en la posición de delantero. Y luego están jugadores como Sullivan, Gozo y Albert, que tienen el potencial de presionar de verdad a alguien como Pulisic, que ha sido una elección automática desde que tenía su edad.

    Eso no quiere decir que vaya a pasar este año o el próximo, pero está en el horizonte. Los veteranos aún no han desaparecido, y la esperanza es que no lo hagan a corto plazo. Pochettino los necesita, la verdad. No se trata de un relevo generacional, sino más bien de una mezcla, y Estados Unidos necesita que todos formen parte de esa mezcla, aunque no pueda incluir a todos los que han estado involucrados anteriormente.

    No todo es pesimismo para los veteranos, sin embargo. En varias ocasiones durante la concentración, Pochettino expresó lo satisfecho que estaba no solo con su rendimiento, sino también con su liderazgo al convertirse en mentores de jugadores con los que ahora competirán de aquí en adelante.

    «Hay que darle mucho mérito a los jugadores veteranos por la forma en que reciben a los nuevos», dijo Pochettino. «Los jóvenes fueron muy inteligentes en la manera en que tenían que comportarse. Creo que escuchan a los jugadores veteranos, escuchan al cuerpo técnico, y creo que se comportan realmente bien. Ese es el camino por el que debemos seguir, para construir esa química entre los jugadores veteranos y los nuevos.

    «Creo que lo más importante es tener esto. Creo que una de las cosas más importantes que pasaron en esta ventana fue tener tres semanas para construir esta relación. Eso es algo importante».

  • Los siguientes pasos

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    ZUMA Press Wire

    Con la Nations League a la vuelta de la esquina, la competencia se ha puesto muy interesante.

    Tras la victoria del martes sobre Canadá, cada uno siguió su camino.

    Durante toda la concentración, Pochettino reiteró que los caminos a partir de ahora serían diferentes para cada jugador. Algunos estarían con la sub-20. Otros podrían ir a los Juegos Olímpicos con la sub-23. Unos pocos podrían volver para la Nations League. Independientemente del nivel, dijo, todos son jugadores de la selección y ahora se espera que todos actúen como tal.

    «Lo fácil es llegar ahí y debutar», dijo, «pero ahora, ¿cómo vamos a evolucionar con ellos y cómo vamos a proteger? ¿Cómo vamos a guiar? ¿Cómo vamos a hacerles entender que ahora tienen más responsabilidad?

    «Eso también es una de las cosas de las que hablamos en el vestuario. Necesitan sentir que ahora tienen más responsabilidad... Con los compañeros no es: “Ahora soy internacional, necesito que mi compañero corra por mí”. No, necesitas correr por ti y por tu compañero».

    Empieza una nueva carrera. Es pronto, por supuesto, y hasta el Mundial queda una auténtica maratón. Algunos se irán quedando por el camino en distintos momentos, y otros volverán. Mientras tanto, como demuestra Freeman, algunos pueden aparecer tarde y aun así convertirse en piezas cruciales en el momento adecuado. La principal conclusión de esta concentración, por encima de todo, es que el grupo de jugadores de la USMNT está muy competido. No se trata simplemente de una «Generación Dorada», sino de un programa que, si todo sale según lo previsto, puede ser realmente apasionante de seguir durante los próximos años.

    «Creo que son muy listos e inteligentes», dijo Pochettino para resumir a sus recién llegados. «Tienen talento y, sin duda, usarán esa experiencia para ser mucho mejores jugadores y con más experiencia».