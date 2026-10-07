Durante años se ha hablado de una «generación dorada» de la selección masculina de Estados Unidos, un grupo con Christian Pulisic, Weston McKennie y Tim Weah que cambiaría el fútbol estadounidense para siempre. En los últimos meses, sin embargo, la conversación ha cambiado. ¿Eran realmente dorados? ¿Hicieron lo suficiente? ¿Les queda más tiempo?
Esas preguntas, al parecer, quizá no cuenten toda la historia. El término «generación dorada» sugiere algo raro, un grupo que no puede reproducirse fácilmente. Sin embargo, hay motivos para creer que las generaciones que vienen detrás también podrían ser doradas.
Para esta ventana de septiembre/octubre, el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, convocó a 13 jugadores sin internacionalidades. Ocho eran adolescentes. Mientras tanto, estrellas como Pulisic, McKennie y Folarin Balogun se quedaron en casa. Aun así, cuando se asentó el polvo, Estados Unidos había ganado los cuatro partidos, al imponerse a Perú, Chile, México y Canadá. Marcaron siete jugadores distintos. Cuatro eran adolescentes, incluidos los dos goleadores más jóvenes de la historia del programa.
Esta concentración fue el comienzo de algo. Fue el inicio del proceso de Pochettino para fusionar generaciones en una nueva versión de la selección estadounidense. Harán falta jugadores jóvenes y veteranos para recorrer el camino hasta 2030. Por encima de todo, esta concentración demostró que los jugadores más jóvenes del programa podrían estar a la altura del desafío.
«Seguro que el futuro, con estos jóvenes talentosos, más los jugadores veteranos que tenemos, creo que nos da una mezcla muy buena», dijo Pochettino. «Creo y espero que podamos guiar a este grupo de jugadores para alcanzar nuestro mejor nivel y competir de la mejor manera, intentando estar con las grandes selecciones en el futuro».
Fue, por tanto, una concentración exitosa, una que puso en marcha el proceso al que se refiere Pochettino. Para Pochettino, sin embargo, todo fue según lo previsto.