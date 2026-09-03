Lionel Messi ha hecho una cantidad increíble de historia a lo largo de su ilustre carrera, pero su reciente anuncio de que se ha retirado de la selección argentina sirvió como un duro recordatorio de que queda una cantidad finita de historia por hacer. Messi se acerca al final. La decisión de dar un paso al lado en Argentina es una indicación bastante clara de ese hecho.

Para los aficionados de Messi, sin embargo, hay muchas formas de conectar con fragmentos de la historia de Messi. Ha firmado incontables autógrafos a lo largo de los años y hay muchas tarjetas y objetos de colección para conmemorar los mayores momentos de Messi. También sigue habiendo tiempo para verle en persona. Y, para los mayores, y más ricos, aficionados de Messi, hay algunas piezas de colección absolutamente impresionantes que definen no solo a un jugador, sino a una era.

Pero, ¿cuáles son esas piezas de colección? GOAL repasa cinco de los artículos de recuerdo de Messi más únicos que han salido al mercado.