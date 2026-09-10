Balón de Oro Rondo: ¿Tiene Harry Kane alguna opción? ¿Serán suficientes las actuaciones de Rodri con España? ¿Se puede tomar en serio una lista de 30 nominados?
Los nominados al Balón de Oro se dieron a conocer esta semana.
Y son un poco extraños.
En primer lugar, una "lista reducida" de 30 jugadores es, sin duda, demasiada. Hay muchísimos buenos futbolistas por ahí, pero ¿30? Eso provoca algunas inclusiones extrañas, sobre todo en un año de Mundial, cuando la percepción queda distorsionada por lo ocurrido en el torneo y las valoraciones generales pueden hacerse a partir de actuaciones de 90 minutos en grandes escenarios.
Así que sí, eso significa que existe un mundo en el que Sadio Mane está nominado y Raphinha no. Ferran Torres también parece una inclusión extraña. Pero el "impulso de aura" de su gol de la victoria en la final del Mundial simplemente no puede subestimarse.
Sea como sea, aquí hay mucho margen para el debate. Lo suficiente, de hecho, para que los redactores de GOAL se digan unos a otros que están equivocados en otra edición de... The Rondo.
¿Qué hacemos con los nominados al Balón de Oro? ¿Podemos tomarnos en serio una «lista corta» de 30 jugadores?
Tom Hindle: No quiero ser ese tipo, pero ¿qué pereza, no? Treinta jugadores son simplemente demasiados como para hacer una valoración seria del conjunto del trabajo. Con todos los respetos para el máximo goleador de la Saudi Pro League, Julian Quinones, por ejemplo, ¿cómo podemos siquiera ponerlo en la misma estratosfera que, digamos, Lamine Yamal? Si fueran 15, y todos estuvieran más o menos en el mismo nivel de calidad, entonces vale. Si no, pues meh.
Ryan Tolmich: Treinta es una cifra lo bastante grande como para dar la sensación de que todo el mundo debería estar incluido, pero lo bastante pequeña como para que haya algunas ausencias exasperantes. Siendo realistas, es lo que hay, y al final solo hay un puñado de verdaderos aspirantes de todos modos, pero aun así estaría bien tener una lista con un poco menos de margen para discutir.
Alex Labidou: Las listas cortas de 30 jugadores son un poco un chiste. Son tan amplias que el mero hecho de estar nominado no tiene ni mucho menos el mismo peso, y aun así hubo algunas ausencias cuestionables pese a lo grandes que son las listas. Aun así, los mejores jugadores tanto en la carrera masculina como en la femenina están ahí, así que no hay demasiadas quejas en lo más alto.
¿Quién es la mayor sorpresa?
TH: Quiñones, de largo. Es un buen futbolista, y que haya marcado más goles que Cristiano Ronaldo en la Saudi Pro League tiene bastante gracia. Pero está a años luz de parte del talento que hay aquí.
RTNo es una sorpresa, pero sí una historia curiosa. Hace dos años, Julian Quinones era un jugador de Liga MX de toda la vida que esperaba dar que hablar tras cambiar su lealtad internacional de Colombia a México. Ahora, después de un gran Mundial y de una temporada en Arabia Saudí en la que ganó la Bota de Oro, ha sido reconocido como uno de los 30 mejores jugadores del mundo. Es una historia bonita, centrada en un atacante de 29 años que probablemente nunca se vio recibiendo un honor de este tipo.
AL: Julián Quiñones. Viene de una temporada ridícula en Oriente Medio y marcó cuatro goles en el Mundial, así que esto no quiere decir que no merezca reconocimiento. Pero aquí es donde tener 30 nominados se vuelve un poco ridículo. Hay jugadores como Harry Kane y Michael Olise que tienen argumentos legítimos para ganar el premio. ¿De verdad tiene alguna opción Quiñones? ¿Y Willian Pacho? Ambos son excelentes jugadores, pero una lista de finalistas debería estar reservada realmente para jugadores sobre los que se pueda construir un argumento creíble para ganar esto.
¿Cuál fue la mayor ausencia?
TH: ¿Alguien quiere explicarme por qué Raphinha no está aquí?
RT: Un recuerdo para los porteros, que no fueron reconocidos en absoluto entre los 30 nominados. Tampoco ayudó, por supuesto, que David Raya, que quizá tenía el mejor argumento, no jugara en el Mundial. Tampoco ayudó que Unai Simon, que fue titular por delante de Raya y firmó un gran torneo, no ganara nada con el Athletic Club. Aun así, es importante dar valor a todas las posiciones, y los porteros no recibieron ninguno esta vez.
AL: En una lista tan amplia, no hay manera de que Raphinha debiera haberse quedado fuera. Terminó quinto en la votación el año pasado y, sí, sufrió lesiones con el Barcelona y no estuvo a su mejor nivel absoluto con Brasil en el Mundial. Pero sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo y aun así firmó 21 goles y siete asistencias en 33 apariciones con su club la temporada pasada. En una lista de 30 jugadores, eso debería ser más que suficiente para una nominación.
¿Quiénes son tus tres finalistas?
TH: Es realmente difícil este año, porque no ha habido un jugador estratosférico y claramente por encima del resto que lo haya hecho a todos los niveles. PERO mis 3 finalistas son: Harry Kane, Rodri y Michael Olise.
RT: Hay que destacar a España, y lo estará con Rodri y Lamine Yamal. ¿Pero quién se queda con esa tercera plaza? ¿Es Harry Kane, que fue dominante con el Bayern de Múnich? ¿Es Kylian Mbappe, que marcó a raudales con Francia y el Real Madrid? ¿Podría ser Lionel Messi por sus heroicidades en el Mundial? ¿O podría no ser ninguno de ese grupo? Aunque todos los candidatos tienen peros, vamos a quedarnos con Khvicha Kvaratskhelia, cuyo dominio con el PSG debe ser reconocido y cuya ausencia en el Mundial con Georgia no debería perjudicarle.
AL: Harry Kane, Michael Olise y Mbappé.
¿Quién lo gana y por qué?
TH: Kane. Marcó con una facilidad pasmosa el año pasado con el Bayern, y no hay absolutamente ninguna vergüenza en caer eliminado del Mundial en semifinales. Rodri le apretará por sus actuaciones durante el verano, pero su irregularidad con el City no puede pasarse por alto.
RT: Parece mal reducir un premio de todo un año a unos pocos partidos en verano, pero eso es lo que pasa en un año de Mundial. Rodri fue el hombre del verano, lo que significa que los votantes podrían, y probablemente lo harán, dejarse influir por su importancia para España. Si se busca el equilibrio entre los logros con el club y con la selección, Lamine Yamal encaja en el perfil, aunque su candidatura también tiene bastantes lagunas. La verdad es que no hay una elección realmente evidente, y por eso Yamal podría acabar llevándoselo por su rendimiento con ambos equipos.
AL: Kane es el favorito claro en las apuestas y, por la enorme cantidad de goles que marcó, debería serlo. Pero, como ha demostrado Robert Lewandowski en el pasado, ser el mejor '9' goleador del mundo no siempre te garantiza este trofeo. Los votantes del Balón de Oro a menudo se han inclinado por atacantes más multidimensionales y centrocampistas.
Aun así, parece que este es el año de Kane. A sus 33 años, esta podría ser su mejor, y quizá última, oportunidad real de ganarlo. Después de la temporada que acaba de firmar con el Bayern e Inglaterra, todo apunta a que se convertirá en el primer inglés desde Michael Owen en levantar el Balón de Oro.