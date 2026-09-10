Los nominados al Balón de Oro se dieron a conocer esta semana.

Y son un poco extraños.

En primer lugar, una "lista reducida" de 30 jugadores es, sin duda, demasiada. Hay muchísimos buenos futbolistas por ahí, pero ¿30? Eso provoca algunas inclusiones extrañas, sobre todo en un año de Mundial, cuando la percepción queda distorsionada por lo ocurrido en el torneo y las valoraciones generales pueden hacerse a partir de actuaciones de 90 minutos en grandes escenarios.

Así que sí, eso significa que existe un mundo en el que Sadio Mane está nominado y Raphinha no. Ferran Torres también parece una inclusión extraña. Pero el "impulso de aura" de su gol de la victoria en la final del Mundial simplemente no puede subestimarse.

Sea como sea, aquí hay mucho margen para el debate. Lo suficiente, de hecho, para que los redactores de GOAL se digan unos a otros que están equivocados en otra edición de... The Rondo.