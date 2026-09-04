Las temporadas europeas ya están en marcha de verdad, y varias de las principales estrellas de la selección masculina de Estados Unidos ya han empezado a gran nivel. Otros, mientras tanto, están teniendo un arranque algo más tardío que, si todo va bien, podría despegar de verdad este fin de semana.

Este fin de semana se disputan grandes partidos por toda Europa, con varios enfrentamientos entre estadounidenses en algunas de las mejores ligas del mundo. Christian Pulisic y Weston McKennie podrían verse las caras, si las lesiones lo permiten, cuando la Juventus y el AC Milan jueguen este fin de semana. Eso podría ser una cita imperdible para los aficionados estadounidenses, o podría resultar decepcionante si ninguno recibe el alta a tiempo para medirse en uno de los partidos más importantes de la Serie A.

No tendrás que preocuparte por ver estadounidenses en otros lugares este fin de semana, ya que está prácticamente garantizado que verás a varios en el Middlesbrough y el PSV. También podrías ver a algunos más en el partido del Crystal Palace contra el Fulham, mientras ambos equipos buscan poner fin a algunas dificultades en este inicio de temporada.

Sin más preámbulos, esto es lo que hay que ver mientras GOAL repasa las principales historias protagonizadas por estadounidenses en el extranjero este fin de semana.