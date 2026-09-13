Americanos en el extranjero: la estrella de la USMNT Christian Pulisic regresa a lo grande, mientras Sebastian Berhalter y Jack McGlynn brillan en la Championship
Mientras los estadounidenses marcaron muchos goles en la segunda división del fútbol inglés, las miradas de los aficionados estadounidenses estaban puestas en una actuación de 45 minutos en la Serie A.
Christian Pulisic volvió a la acción este fin de semana, y su regreso fue la gran historia del fútbol estadounidense. No fue un simple cameo, ni mucho menos. Jugando junto a su compañero en la selección masculina de Estados Unidos, Yunus Musah, cambió el partido y ayudó directamente al Milan a sumar un punto en un duelo de la Serie A contra la Lazio.
También hubo actuaciones importantes en el Championship. Sebastian Berhalter mantuvo su eléctrico inicio de etapa en el Middlesbrough, mientras que el arranque de Jack McGlynn en el Stoke mejoró muchísimo con un gol clave del centrocampista del USMNT.
Así que, sin más dilación, aquí repasamos más de cerca a los estadounidenses en el extranjero de este fin de semana.
Pulisic vuelve con una asistencia
Pulisic por fin está de vuelta, y se encargó de que se notara su presencia.
Después de varias semanas viendo los partidos desde la banda, la estrella estadounidense salió desde el banquillo contra la Lazio con el AC Milan perdiendo 2-0. Ayudó a cambiar el partido, al asistir en el gol que abrió la cuenta del Milan en el minuto 65 antes de que el conjunto rossonero empatara dos minutos después. Fue exactamente el tipo de inicio que Pulisic necesitaba en su primer partido desde la derrota de la USMNT ante Bélgica en el Mundial de este verano.
Pero no estuvo solo. Yunus Musah también rindió en el centro del campo cuando entró en acción al descanso, aportando lo suyo para cambiar definitivamente el partido. Diego Moreira, que marcó los dos goles, acaparará con razón los titulares, pero las estrellas estadounidenses jugaron un papel importante para que el Milan sumara un punto que, al descanso, parecía muy poco probable.
Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en Pulisic en su primera aparición de la temporada, y aprovechó esa actuación para recordarle a todo el mundo que es un verdadero factor diferencial para este equipo del Milan.
Doblete de Berhalter para el Boro
El temprano éxito de Berhalter en el Middlesbrough no parece fruto de la casualidad, sobre todo después de firmar este fin de semana su mejor actuación hasta ahora con un doblete.
Berhalter marcó los dos primeros goles del Boro en un partido caótico contra el Norwich, que terminó con siete tantos entre ambos equipos. Al final, el Boro se llevó cuatro de esos siete gracias a un gol de la victoria en el tiempo añadido de Ashley Phillips.
Fue Berhalter, por supuesto, quien acaparó los focos con sus dos definiciones, que llegaron en los minutos 4 y 36. Mientras tanto, Aidan Morris fue titular junto a Berhalter en el centro del campo. Max Arfsten, por su parte, salió desde el banquillo en el minuto 73, cuando el partido seguía todavía muy abierto. En última instancia, el Boro se llevó la victoria con los tres estadounidenses sobre el campo al sonar el pitido final.
La victoria deja al Boro en la cuarta posición de la clasificación del Championship, a un punto de los tres equipos que tiene por detrás y con un partido menos que cada uno de ellos. El ascenso parece una posibilidad real, y el inicio de temporada de Berhalter es una de las grandes razones de ello.
McGlynn estrena su cuenta con un golazo
Si has seguido aunque sea un poco la carrera de Jack McGlynn, probablemente podrías adivinar cómo fue su primer gol con el Stoke City. McGlynn no marca goles baratos, y su definición del sábado no tuvo nada de barata.
En el tiempo añadido de la primera parte contra el Watford, McGlynn tuvo su primer verdadero momento de magia con el Stoke. Tras superar a un defensor, McGlynn sacó un disparo al palo largo y dejó sin opciones al portero mientras el balón se colaba en el fondo de la red. Para quienes han seguido su carrera, fue una imagen familiar, ya que McGlynn se ha acostumbrado a marcar golazos con la izquierda. Este, sin embargo, fue con la derecha, lo que demuestra que McGlynn tiene muchos recursos a su disposición.
Aunque una inoportuna lesión le impidió hacer su verdadero intento de ganarse un sitio para el Mundial, McGlynn solo tiene 23 años y podría desempeñar un papel importante para la selección de Estados Unidos en este ciclo. Goles como el de este fin de semana también impulsan la confianza, que es exactamente lo que alguien como McGlynn necesita para empezar el camino hacia 2030.
Busio da una asistencia, pero se marcha lesionado
¿La buena noticia? Gianluca Busio dio otra asistencia, la segunda en otros tantos partidos. ¿La mala noticia? Se retiró cojeando por lesión poco después, lo que podría frenar el estado de forma que venía construyendo al inicio de la temporada en la Serie A.
Busio parecía incapaz de apoyar peso sobre el pie mientras se marchaba cojeando justo antes del descanso en la posterior derrota por 4-2 ante la Fiorentina. Busio había servido el primer gol de esa derrota, asistiendo a Akor Adams para que marcara en el minuto 22. La definición de Adams fue fantástica, pero también lo fueron la potente carrera y el pase de Busio que la precedieron.
Por su estado de forma actual, Busio sin duda ha presentado su candidatura para una convocatoria con la selección de Estados Unidos en septiembre. Eso dependerá ahora de la lesión de este fin de semana, que podría ser un duro golpe para un jugador que venía rindiendo a un nivel increíblemente alto.
Momentos que quizá te perdiste
+ Malik Tillman salió desde el banquillo para dar una asistencia en el gol del empate en el 2-2 ante Noahkai Banks y el Augsburgo.
+ Gio Reyna jugó 91 minutos en el 1-1 del Estrasburgo ante el Mónaco. Mientras tanto, Folarin Balogun se perdió el partido por lesión.
+ Tim Weah siguió ejerciendo como capitán y disputó los 90 minutos, pero el Marsella no pudo sumar puntos en la derrota por 1-0 ante el Rennes.
+ Ricardo Pepi tuvo descanso y solo apareció desde el banquillo, mientras que Sergino Dest jugó 90 minutos en la victoria del PSV por 4-1 sobre el Sparta Rotterdam el domingo.
+ Cole Campbell jugó la primera parte en la derrota del Elversborg por 2-1 ante el Bayern de Múnich.
+ Tyler Adams jugó 82 minutos en el 2-2 del Bournemouth ante el Brentford antes de tener que retirarse por unos aparentes calambres.
+ Chris Richards fue titular, mientras que Zavier Gozo entró en los últimos minutos en la derrota del Crystal Palace, con 10 jugadores, ante el Ipswich Town.
+ No hubo diferencias entre el Liverpool y el Fulham, ya que Antonee Robinson jugó 90 minutos para este último en un empate sin goles.
+ Johnny Cardoso entró como suplente en la victoria del Atlético de Madrid sobre la Real Sociedad, en la que marcó dos goles en los últimos minutos.
+ Fue un día feo para Joe Scally y el Borussia Mönchengladbach, con 10 jugadores, que fue arrollado por 5-0 por el Friburgo.
+ Mark McKenzie fue titular en defensa en un partido en el que el Toulouse remontó una desventaja de dos goles para sacar un empate en Lorient.
+ Tanner Tessmann jugó los tres minutos finales del empate 0-0 del Lyon ante el Paris FC.
+ John Tolkin salió desde el banquillo en la derrota por 1-0 del Holstein Kiel, con 10 jugadores, en Heidenheim.
+ Diego Kochen hizo una parada en el empate 1-1 del Lyngby ante el Sonderjyske.