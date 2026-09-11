Para algunas estrellas de la selección masculina de Estados Unidos, este fin de semana se trata de mantener el impulso. Para otras, simplemente volver al campo ya sería un comienzo bienvenido.

Gio Reyna está entre los que están rindiendo bien. También lo están Ricardo Pepi y Sergino Dest, compañeros suyos y veteranos del Mundial en el PSV. Si buscas una cara nueva, puedes fijarte en Cole Campbell, del SV Elversberg, que espera abrirse camino hasta el radar de la USMNT mientras el programa arranca este nuevo ciclo mundialista.

Aun así, también hay miradas puestas en las estrellas y, más concretamente, en sus ausencias. ¿Veremos a Folarin Balogun este fin de semana? ¿Y quizá a Christian Pulisic?

Sin más preámbulos, esto es lo que hay que seguir mientras GOAL repasa las principales historias de los estadounidenses en el extranjero este fin de semana.