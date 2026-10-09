Este parón internacional se ha hecho eterno.
Cuesta creer que el último partido de fútbol de clubes que vimos todos fuese el 20 de septiembre. Por entonces, el Manchester City no había sido declarado culpable públicamente de 114 infracciones financieras. La USMNT seguía despertando todo tipo de escepticismo por una plantilla joven y una situación incierta tras la eliminación en el Mundial. Jose Mourinho comparecía en las ruedas de prensa con impresiones de decisiones arbitrales. Y Cristiano Ronaldo seguía siendo, muy claramente, un jugador en armonía con la selección portuguesa.
Cómo pueden cambiar las cosas, ¿eh?
El mundo del fútbol prácticamente ha saltado por los aires desde entonces. Pero, mientras todo lo demás parece arder, la perspectiva de la USMNT es bastante buena. El seleccionador Mauricio Pochettino ahora tiene algo que se parece a profundidad de plantilla, y sus grandes nombres, antes estrellas indiscutibles, tienen algo que demostrar. No hay absolutamente nada malo en eso.
También ayuda que todos ellos vayan a jugar con sus clubes este fin de semana. Así que, con eso, GOAL repasa los próximos partidos de algunos de los mejores estadounidenses en el extranjero...