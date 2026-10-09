Muy bien, Christian, ha llegado la hora de enseñarnos de qué eres capaz. Aquí hay algunos matices: Pochettino siempre iba a convocar a un grupo de jóvenes para la primera concentración de la selección de Estados Unidos tras el Mundial, con solo amistosos en el calendario. Pulisic, además, viene de dos lesiones consecutivas y apenas ahora está recuperando su mejor nivel en el Milan. Y sí, sigue siendo el mejor jugador de Estados Unidos.

Pero su condición de estrella única en un equipo lleno de "¿meh?". Bueno, eso sí que ha cambiado tras las actuaciones revelación de jugadores como Cavan Sullivan y Julian Hall. De hecho, empieza a extenderse la sospecha de que el puesto de Pulisic en la selección quizá no sea tan inamovible como antes. Entonces, ¿cómo demostrar lo contrario? Bueno, aquí hay varias opciones. La primera y más evidente es impresionar a Pochettino cuando inevitablemente sea llamado para los partidos de la Nations League del próximo mes. Eso tendría sentido. Pero antes hay nueve partidos del Milan, incluido un complicado cruce de la Europa League y el pequeño asunto del derbi de Milán. Que se divierta con eso.

La prioridad inmediata, sin embargo, tiene que ser el Sassuolo del domingo. Logró un buen resultado al vencer a una Juventus del montón justo antes del parón internacional, y desde luego no es un rival que se pueda menospreciar. Pero si el Milan quiere demostrar que ha enderezado el rumbo bajo las órdenes de Ruben Amorim, estos son los equipos a los que debe ganar. Amorim sigue invicto en sus primeros cinco partidos de Serie A como entrenador. Esta sería una buena oportunidad para que fueran seis. Una victoria sería aún mejor, y Pulisic es clave en ese esfuerzo.