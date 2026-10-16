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Cavan Sullivan Ryan RichterGetty

«Ahora es el momento, amigo»: cómo Ryan Richter dio rienda suelta a Cavan Sullivan y llevó al Philadelphia Union del último puesto a convertirse en aspirante a la MLS Cup

Ryan Richter cuenta a GOAL cómo una preparación exhaustiva, la confianza en Cavan Sullivan y Neil Pierre y unas remontadas espectaculares impulsaron las ocho victorias consecutivas del Union en la MLS.

Thomas Hindle
Traducido por

  • El camino de Ryan Richter hacia el puesto de entrenador del primer equipo del Philadelphia Union comenzó con una pregunta. Cuando el equipo atravesaba dificultades al inicio de la temporada, su entrenador, Bradley Carnell, preguntó a Richter, que por entonces dirigía al filial del club en la MLS Next Pro, qué haría de otra manera.

    Richter se puso manos a la obra. Vio tres veces cada uno de los primeros 12 partidos del Philadelphia Union, recopiló 10 observaciones detalladas de cada encuentro y presentó sus conclusiones a Carnell.

    «Lo estaba apoyando, pero en realidad no formaba parte del grupo. Era simplemente la visión de alguien de fuera sobre lo que el equipo debía hacer de otra manera. Dediqué mucho trabajo a aquello», contó Richter a GOAL.

    Así, cuando Carnell fue destituido el 27 de mayo, con el Philadelphia Union último en la MLS y una sola victoria en su haber, Richter estaba más que preparado para asumir el cargo.

    «Cuando se me presentó la oportunidad, ya sabía por dónde quería empezar, qué creía que el equipo debía hacer de otra manera, cómo veía a los jugadores, cuál era el mejor equipo y en qué posiciones debían jugar. Había trabajado muchísimo en ello», dijo Richter.

    Lo que quizá no esperaba era que todo saliera tan bien. El Philadelphia Union lleva 14 partidos sin perder. Ha ganado ocho seguidos. No pierde un partido de la MLS desde hace cinco meses. Richter, el observador externo al que le pidieron que preparara unas notas, es un firme candidato al premio a Entrenador del Año. Y su equipo protagoniza una de las rachas más impresionantes de la historia de la liga.

  • Aprovechando el parón por el Mundial

    Chicago Fire FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Richter fue nombrado entrenador interino el 27 de mayo.

    Richter asumió el cargo de forma interina a finales de mayo, en el marco de una profunda reestructuración de la dirección. Llegaron tres nuevos ayudantes y Jon Scheer fue ascendido a director deportivo permanente.

    Hay razones más evidentes, al menos para quien lo ve desde fuera, que explican la gran mejoría del Union. La participación de Cavan Sullivan, de 17 años, que ha intervenido en 10 goles durante la racha invicta del equipo, ha sido decisiva. También lo ha sido el regreso de Kai Wagner. Y, en general, cabe atribuir parte de la mejoría al impulso que suele traer un nuevo entrenador a un grupo de jugadores que había estado tan hundido.

    Pero Richter insiste en que la verdadera razón de todo fue el tiempo del que dispusieron. La MLS hizo una pausa por el Mundial. Durante casi un mes, la maltrecha plantilla del Union disfrutó de una especie de descanso. Sí, los jugadores siguieron activos: Sullivan, por ejemplo, entrenó con los equipos de las categorías inferiores mientras la selección masculina de Estados Unidos quedaba eliminada en octavos de final. Pero durante un tiempo dejaron atrás el desgaste de una temporada de la MLS que los había agotado.

    Fue entonces cuando Richter se puso manos a la obra. Tenía, por así decirlo, un plan de juego, pero resultó fundamental poder, como mínimo, pasar tiempo con sus jugadores.

    «Con algunos de los chicos que estaban en Filadelfia pude hablar en persona. Con los que se fueron a casa o estaban en Europa pude hablar por teléfono y escucharlos un poco. Según el jugador, entrábamos en un nivel de detalle táctico diferente sobre lo que queríamos hacer», dijo Richter.

    Algunas conversaciones fueron muy específicas. Kai Wagner, recién incorporado tras regresar del Birmingham City después de una etapa decepcionante en la League One, recibió instrucciones tácticas y también habló con Richter sobre liderazgo.

    «Con Kai, compartimos con el equipo todo lo que yo quería hacer con él», dijo Richter.

    Al prometedor central Neil Pierre le dijeron que tenía que mejorar su disciplina táctica.

    «El reto para él era si podía hacerlo con regularidad a este nivel. ¿Puedes mantener la concentración a este nivel? Si estás concentrado, lees el juego antes, te colocas bien y ajustas constantemente tu posición inicial, desde luego que puedes tener éxito a este nivel. Sabemos que físicamente estás preparado para ello. Lee bien el juego, pero la pregunta era: “¿Puede hacerlo durante una serie de 20 partidos?”», explicó Richter.

  • «Cavan necesitaba una charla diferente»

    Cavan Sullivan, Philadelphia Union
    Getty

    Sullivan se ha convertido en una de las armas ofensivas más devastadoras de la MLS bajo las órdenes de Richter.

    Y luego estaba Cavan Sullivan. Los aficionados del Union llevaban tiempo pidiendo que el jugador, que ahora tiene 17 años, pudiera desplegar todo su potencial en un sistema que favoreciera sus cualidades. Quizá sea el futbolista con más talento que haya salido de una cantera de la MLS. Solo necesitaba que confiaran en él y le dieran libertad, sostenían algunos.

    Richter había estado presente en todas las etapas de su desarrollo, desde sus primeros pasos en el fútbol juvenil hasta la MLS Next Pro. En el caso de Sullivan, se trataba de motivarle.

    «Con Cavan tenía que hablar de otra manera. Le dije: “Ha llegado tu momento, amigo. Ahora vas a tener una oportunidad de verdad, no solo unos minutos sueltos. Creo que puedes hacerlo. Vas a tener tu oportunidad, pero tienes que aprovecharla, j*der”», explicó Richter.

    Sullivan, por su parte, también confiaba en él.

    «Lo conozco desde que tenía unos ocho años. Me entrenó cuando tenía ocho o nueve, en la etapa previa a la cantera. Ha sido increíble. Tenemos una gran relación y le estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho», contó Sullivan a GOAL en agosto.

    Esa confianza ha dado sus frutos con creces. Es difícil exagerar el impacto de Sullivan en el Union. Desde que pasó a formar parte del primer equipo a tiempo completo, en su posición preferida en la banda derecha, se ha convertido en el atacante más eficaz de la MLS.

    Esta temporada suma tantas asistencias como Lionel Messi, pese a haber disputado 600 minutos menos. Además, ha batido el récord de participaciones directas en goles para un adolescente, con 21.

    Ni siquiera Richter esperaba algo así.

    «Es diferente a cualquier jugador que haya visto en los últimos 10 años trabajando en este club, tanto en el primer equipo como en la cantera y el segundo equipo. Es diferente... pero nadie podía prever que alcanzaría siquiera esas cifras», afirmó Richter.

    Y sí, Richter cree que aún puede dar más.

    «Me alegro por él y estoy orgulloso de él, pero tiene que seguir trabajando con humildad. Y lo hará, porque tiene grandes objetivos y es un chico ambicioso. Pero tenemos que ayudarle a seguir adelante y a exigirse más, a seguir mejorando y a tener cada vez más impacto en los partidos. Veamos qué podemos hacer», concluyó Richter.

  • «Este es el comienzo de algo diferente»

    New York City FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Una remontada ante el NYCFC fue clave para prolongar la racha de victorias del Union.

    Sin embargo, para encadenar una racha así hace falta algo más que discursos motivadores, jugadores destacados y ajustes tácticos. Richter dijo todo lo que había que decir y se preparó como debía, pero también fue necesario llevarlo a la práctica sobre el terreno de juego.

    Para Richter, los grandes resultados se van sumando, y la forma de conseguir cada victoria importa tanto como la victoria en sí. Basta con fijarse en el primer partido tras el parón por el Mundial. El Union marcó a los nueve minutos, realizó 24 disparos ante el New York Red Bulls y ganó 3-1 pese a tener solo el 37 % de la posesión.

    Aquello marcó la pauta.

    «El primer partido de la segunda mitad de la temporada, empezar como lo hicimos... Jugamos con muchísima energía para ganar aquel partido en casa. Fue como decir: “Oye, este es el comienzo de algo diferente”», afirmó Richter.

    Después llegaron las remontadas. Una versión anterior del Union quizá se habría venido abajo al verse 2-0 por detrás ante Atlanta tras 66 minutos. En lugar de eso, marcó tres goles en los últimos 25 minutos, dos de ellos en el tiempo añadido, para ganar 3-2. El 16 de agosto, el Union perdía 2-0 ante el NYCFC al descanso. Tres asistencias de Sullivan después, se impuso por 3-2.

    La fulgurante reacción ante el Sporting KC fue aún mejor. El Philadelphia Union encajó tres goles tempranos ante el peor equipo de la Conferencia Oeste. Con cuatro goles en nueve minutos de la segunda parte, logró darle la vuelta al marcador.

  • «Quiero ser el entrenador del Union»

    Philadelphia Union v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Richter ha dejado claro que quiere ser el entrenador principal del Union de forma permanente.

    Queda, sin embargo, la cuestión de la sostenibilidad. ¿En qué momento una racha milagrosa se convierte en algo más duradero? Remontar desventajas y encadenar ráfagas ofensivas queda muy bien y, desde luego, eleva la moral, pero es una forma arriesgada de jugar al fútbol.

    Y sí, Richter tendrá que conseguir que su equipo controle un poco más los partidos. Puede que sea un conjunto joven y con un caos bien medido, pero quizá deba incorporar una dosis de pragmatismo. La otra realidad innegable es que el cargo de Richter sigue figurando como «entrenador interino». Pese al buen ambiente, el puesto técnicamente no es permanente.

    Pero él quiere que eso cambie.

    «Quiero ser el entrenador del Union. Eso está claro. Ellos lo saben y todas las conversaciones que hemos tenido han sido positivas», dijo Richter. «Pero, sinceramente, no le estoy prestando mucha atención».

    Quizá, sin embargo, esa pequeña incertidumbre sea algo bueno. De hecho, cuando Richter lo observaba todo desde fuera y seguía trabajando en los informes de los partidos, algo encajó. El ambiente es bueno y los resultados acompañan. Llegados a ese punto, las cosas suelen resolverse por sí solas.

    «Si hacemos bien nuestro trabajo, esa parte se resolverá por sí sola. Estoy bastante seguro de ello», dijo Richter.