CINCINNATI. En su penúltimo día como seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino reflexionó sobre los más de dos años que lo han llevado hasta este momento. Dirigirá a Estados Unidos el martes en un partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Haití y, cuando suene el pitido final, todo habrá terminado. Saldrá del estadio de Cincinnati directamente hacia un avión privado enviado para llevarlo a Mánchester. Allí comenzará su nueva vida.

Y la vida seguirá, tanto para el técnico como para la selección que deja atrás. La despedida tiene un sabor agridulce, ha dicho varias veces esta semana. Seguirlo todo desde lejos será difícil después de lo mucho que se ha implicado en el fútbol estadounidense. Sin embargo, ante el final de su etapa en el fútbol estadounidense , Pochettino recalcó en el hotel de la selección en Cincinnati que todo había merecido la pena. Si alguien se lo preguntara, probablemente respondería eso: mereció la pena.

Pero, más concretamente, ¿qué les diría si se lo preguntaran Pep Guardiola, BJ Callaghan, Roberto Martinez o cualquiera de los innumerables nombres que han sonado para sucederle? El puesto es complicado, pero la respuesta es sencilla.

«Aceptadlo», dijo con naturalidad. «Si alguien me pregunta, que lo acepte. ¿Pep, por ejemplo? Que lo acepte. Todo va en la dirección correcta».

Durante toda la semana, Pochettino ha esquivado las preguntas sobre su legado. Es arrogante, bromeó, pero no tanto como para pensar en esas cosas mientras aún está en el cargo. El lunes, sin embargo, sí hizo algo de balance. Si quiere que su etapa en el fútbol estadounidense se recuerde por algo, es por haber sido un comienzo. Su decisión de fichar por el Manchester United significó, en última instancia, que no estaría allí para ver el final, aunque lo cierto es que quizá tampoco lo habría estado de todos modos. Espera que sus dos años en el cargo hayan sentado unas bases y, como todos los que siguen a la selección, tiene ganas de ver desde lejos qué se puede construir sobre ellas.

«La cuestión es que se trata de un proceso gradual», dijo. «No puedes cambiar las cosas hoy o mañana. Todo lo que hemos hecho en estos dos últimos años creo que es el comienzo. Si hay continuidad, será el comienzo de una nueva etapa del fútbol en Estados Unidos. Puede serlo, por supuesto. Puedo decir que soy muy optimista».

Así pues, después de dos años en el cargo, ¿por qué es tan optimista? Y, no menos importante, ¿qué consejo le daría a quien venga después?