Zlatan: "Tengo que alcanzar a Vela por más juegos que yo"

Zlatan arremetió en contra del motivo de la cuota goleadora de Carlos Vela.

Zlatan Ibrahimovic, delantero del , volvió a enfrascarse en una guerra de declaraciones con Carlos Vela para asegurar que la disputa por el título de goleo cobraría otro sentido de no ser por la diferencia en partidos jugados.

“Trato de anotar goles en cada juego, es parte de mi responsabilidad, de lo que tengo que hacer para ayudar a mi equipo. Tengo 29 goles en 28 juegos, si tuviera la misma cantidad de juegos que los demás sería diferente”.

A una jornada de que termine la fase regular, Ibra se encuentra dos goles por debajo del Bombardero, con dos partidos menos disputados. "Ahora tengo que alcanzar a alguien que tiene más juegos que yo, pero si anotamos... anotamos. Tendremos que ver cual es la cifra final”, mencionó, para asegurar que aún peleará por el título individual. “Mientras haya una posibilidad trataremos”.

Zlatan se mostró inconforme ante las críticas por su edad, pues a sus 38 años se mantiene en activo. “Cuando no hablamos de eso, me siento joven… Cuando hablamos de eso, me siento viejo. No sé si es bueno que me estén recordando mi edad”.