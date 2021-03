Zlatan Ibrahimovic vuelve con Suecia: Por qué se fue, cuánto tiempo llevaba sin jugar y cuál fue su último partido

El delantero sueco ha decidido volver a jugar con su selección cinco años después de anunciar su retirada tras la Euro 2016.

Zlatan Ibrahimovic ha decidido volver a jugar con su Selección y a sus 39 años volverá a vestir la camiseta de Suecia después de estar retirado durante casi cinco años del fútbol internacional tras retirarse a los 34 años tras la Euro 2016.

Su último partido fue en la fase de grupos de la Euro de Francia 2016 en el que su selección perdió por 0-1 ante Bélgica y dijo adiós al torneo. Ahora vuelve para los partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 en el que se medirán a Georgia, Kosovo y Estonia.

De hecho, su vuelta afecta directamente a España, ya que La Roja se medirá a Suecia en la fase de clasificación para el Mundial pero también el fase de grupos de la Euro 2021. De hecho, España debutará en el torneo del próximo verano midiéndose a la selección escandinava en San Mamés el próimo 14 de junio.

El delantero sueco había jugado en 116 ocasiones con su equipo nacional y había anotado 62 goles y llegó a disputar 4 Eurocopas (2004, 2008, 2012 y 2016) y 2 Mundiales (2002 y 2006) hasta que que decidió colgar las botas hace 5 años.

Curiosamente, Ibrahimovic, que no consiguió nunca marcar en un Mundial y se perdió las ediciones de 2010 y 2014 al no lograr clasificarse, no estuvo en el de 2018 en el que sus compañeros lograron uno de los mejores reultados recientes del país al llegar hasta cuartos de final. Ahora, su gran objetivo será jugar la Euro 2021 y clasificarse para el Mundial de Qatar 2022.

"Es un muy buen jugador de fútbol, ​​el mejor que hemos tenido en Suecia. Por supuesto, es muy divertido que quiera volver. Además de lo que puede aportar en el campo, tiene una experiencia increíble y puede aportarla a otros jugadores del equipo", analizó el seleccionador Janne Andersson sobre su vuelta.