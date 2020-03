Zlatan Ibrahimovic organiza una campaña contra el coronavirus y ya ha recaudado más de 100.000 euros

El jugador del Milan donará la recaudación a los hospitales de Humanitas en Italia y se ha puesto como objetivo conseguir 1 millón de euros.

es el país de Europa que más está sufriendo los terribles efectos de la pandemia de coronavirus y el jugador del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha decidido lanzar una campaña para recaudar fondos para ayudar a los hospitales italianos en esta complicada situación.

El jugador ya ha recaudado más de 100.000 euros en sólo unas horas y se ha marcado el objetivo de conseguir un montante final de un millón de euros. Las donaciones se pueden llevar a cabo a través de este enlace en la plataforma go fund me.



"Italia siempre me ha dado mucho y, en este dramático momento, quiero devolver aún más a este país que amo. Decidí, junto con las personas que trabajan conmigo, crear una recaudación de fondos para los hospitales de Humanitas y utilizar mi poder de comunicación para difundir el mensaje. Es un problema grave y necesitamos una ayuda concreta que no se trate solo de un vídeo. Cuento con la generosidad de mis colegas, de todos los deportistas profesionales y de aquellos que desean hacer una donación pequeña o grande de acuerdo con sus posibilidades, para eliminar este virus. Juntos podemos realmente ayudar a los hospitales, médicos y enfermeras que trabajan desinteresadamente todos los días para salvar nuestras vidas. ¡Porque hoy somos los que los animamos! ¡Vamos a a darle una patada juntos al coronavirus y ganar este partido! Y recuerda: si el virus no va a Zlatan, Zlatan va al virus", explicó en su cuenta de Istagram.

Ibrahimovic se une de esta forma a otros colectivos del mundo del fútbol que han decidido hacer donaciones a los servicios sanitarios como ha sido el caso en del Real Betis y el Espanyol, que han donado importantes cantidades de material sanitario.