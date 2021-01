Zidane y la renovación de Sergio Ramos: "Queremos que se arregle"

El técnico volvió a mostrar su opinión sobre la necesidad del Madrid de ampliar el contrato del capitán que ya es libre de negociar con otros clubes.

Zinedine Zidane ha explicado que ha dado negativo por coronavirus y podrá viajar junto a la expedición del para dirigir a su equipo en el partido que deben jugar este sábado ante a no ser que la nieve lo termine impidiendo.

"Con los partidos que tenemos sabemos siempre lo que nos jugamos. Es un campo complicado, difícil... Tenemos que estar preparados para dar nuestra mejor versión. Son muchos los ingredientes para intentar sumar", comentó.

Podrá viajar y dio negativo: "He dado negativo y puedo estar. Viajaré. Ahora vamos a centrarnos en el partido".

¿Se puede suspender el partido?: "No sé lo que va a pasar. Nosotros vamos a viajar esta tarde y vamos a preparar el partido como siempre. Va a ser un partido seguramente diferente, por lo que está pasando. Si se puede jugar, jugaremos. Con el tiempo que hace es normal que viajemos antes".

Los jugadores con entrenadores personales: "Hay muchas cosas que entran en juego, pero lo más importante es que los jugadores estén preparados. Todos tenemos que estar listos .Yo soy el que hago la alineación y es verdad que no he hecho muchos cambios últimamente. Los jugadores tienen que estar preparados y es lo que están haciendo".

El centro del campo con Modric, Kroos y Casemiro: "Son buenos. Son jugadores de experiencia, llevan mucho tiempo en el Real Madrid y saben lo que es. Todos en el Madrid están listos para competir".

Cómo afectan las nevadas al equipo: "Es verdad que no sabemos qué va a pasar mañana. Pero los jardineros han hecho un gran trabajo para que trabajemos con normalidad. Todos estamos preparando el partido como sea. El temporal no va a marcar la alineación. Hazard, por ejemplo, está acostumbrado a esto porque jugó en Londres... No va a marcar esto el equipo"

La renovaciones de Ramos y Lucas Vázquez: "No hemos hablado con los jugadores, lo importante es que se arregle para los jugadores. Lo que yo quiero es que estén preparados para jugar, para entrenar y para hacer las cosas bien. Para mí es lo más importante. En el fútbol nunca se sabe. Lo que nosotros queremos para los jugadores es que se arregle. Me váis a preguntar siempre y ya sabéis lo que voy a decir".

La causa judicial de Benzema con Valbuena: "Tiene mi apoyo. Se intenta abstraer de estos temas y esperamos que se resuelva pronto".