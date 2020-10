Zidane vuelve a salir reforzado del Camp Nou, su estadio bendito

El técnico sigue imbatido en sus visitas al Barcelona y salvó un matchball tras las derrotas ante el Cádiz y el Shakhtar.

El ha demostrado muchas veces a lo largo de la historia que nunca se le puede dar por muerto y este sábado volvió a dar una demostración con la victoria por 1-3 en el Clásico ante el . Los blancos llegaban muy tocados tras caer ante el y el Shakhtar pero con la victoria en el partido ante su eterno rival se quitaron de encima todos los fantasmas.

Zinedine Zidane llegaba especialmente señalado y él mismo asumió la responsabilidad de las dos últimas derrotas en rueda de prensa e incluso su afición mostró su malestar por algunas de sus decisiones. Sin embargo, en el contexto más hostil y ante el rival más señalado, el técnico francés volvió a salir triunfador.

De hecho, el preparador abandonó su perfil prudente en rueda de prensa para reivindicarse tras las críticas que ha soportado: "Con las críticas que hemos tenido estos días… Hay que estar tranquilos y jugar como tenemos que jugar. Se ha sido muy injusto no sé si con el equipo o conmigo. Me alegro por los jugadores, son ellos los que pelean y cuando ves esta piña significa que este equipo tiene carácter. Hoy lo hemos sacado como equipo. Estoy orgulloso de mi equipo. Me alegro por los jugadores. Es un triunfo de equipo".

Una relación de amor con el Camp Nou

La de este sábado sólo fue una muesca en la culata más para Zidane, que no sabe lo que es perder en sus visitas al Camp Nou. La primera vez que se midió al Barcelona venció por 1-2 en abril de 2016 y desde entonces, sus visitas al Camp Nou se han saldado con 3 victorias y 3 empates

Además del triunfo de este sábado, la otra victoria se produjo en la campaña 2017/18, cuando los blancos vencieron por 1-3 en la ida de la Supercopa de , encarrilando el trofeo con una gran actuación de Cristiano Ronaldo y Marco Asensio. En su etapa como jugador tampoco se le dio mal, ya que sólo ha perdido una en el estadio blaugrana. Fue en la temporada 04/05, cuando el Barcelona ganó por un contundente 3-0 al Real Madrid.