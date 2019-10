Zidane: "Tenemos que tener más continuidad si queremos hacer algo importante"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, compareció en rueda de prensa después de perder ante el Mallorca

El entrenador del , Zinedine Zidane, pasó por rueda de prensa después de la derrota del conjunto blanco ante el . El cuadro blanco perdió el primer encuentro de Liga y el técnico analizó lo que dio de sí el choque.

"Mal porque no hicimos el partido que queríamos y al final empezando como empezamos ha sido difícil. En la segunda parte nos ha entrado un poco de ansía y no ha habido ocasiones de gol", comenzaba el técnico.

"Es complicado cuando haces poco. Nuestro inicio de partido ha sido malo"

En el cuadro blanco, empieza a ser habitual la falta de intensidad en el comienzo de los partidos. Los primeros minutos en Son Moix han sido un ejemplo de esta situación, donde ha llegado el gol local.

"Tenemos que sacar esto adelante, pero son muchos partidos en los que nos cuesta entrar, y nos ha costado hoy. Es un equipo en su casa, que no se merece estar dónde está y se ha visto. Nos costó mucho crear juego, hemos dominado algo pero sin crear ocasiones de gol", expresaba Zidane.

"Jugaron todos ellos hasta que cambiamos. No creo que sea un problema de jugadores. Cada uno cuando le toca tiene que jugar bien, pero cada uno puede opinar, pero es mi decisión. Hay que analizar bien, no estamos contentos pero hay que ver lo que ha pasado", seguía el preparador galo.

Tras la primera derrota de la temporada en el Campeonato Nacional de Liga, se le preguntó al entrenador del cuadro de Concha Espina si estaba preocupado acerca de la situación merengue.

"Bueno, no me gusta la palabra preocupado porque tenemos que sacar esto adelante pero son muchos partidos en los que nos cuesta entrar en el juego. Sabíamos que ellos querían jugar contra el Real Madrid y estaban en su casa y han demostrado que no se merecen donde están en la tabla. Hemos dominado pero sin crear ocasiones de gol", declaró.

¿Faltó alma en el Real Madrid durante el encuentro? "El problema es que tenemos que mostrar cada tres días que somos buenos. Hay que tener continuidad, porque estamos arriba. Algo hicimos bien, pero a veces puede pasar un partido así. No me gusta la palabra preocupado pero tenemos que tener más continuidad si queremos hacer algo importante este año".

"¿Las bajas de Modric y Kroos? Son jugadores que están lesionados y no hay excusas. Hay otros jugadores que están y son buenos y tienen que demostrar que tienen nivel para estar aquí. Con los lesionados no podemos hacer nada", concluyó.