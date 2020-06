Zidane, sobre los horarios: "Esté molesto o no, nos adaptaremos y no quiero excusas"

"No voy a empezar a decir que si jugamos después del Barça o a las diez de la noche, es lo que hay", comentó el francés en sala de prensa

Alto y claro. Así se ha expresado Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, al ser cuestionado por el descanso y por los horarios en este reinicio de Liga. Zidane compareció ante la prensa con un mensaje claro y diáfano: "No voy a poner excusas con los horarios". El entrenador del dejó entrever que no le gusta jugar siempre a las diez de la noche y después que el , pero aseguró que no lo empleará como excusa.'Zizou', contundente, zanjó así el asunto: "No voy a empezar a decir que si jugamos después del Barça o a las diez de la noche, es lo que hay", comentó, para luego añadir de nuevo "nos adaptamos, esté molesto o no. Es lo que hay". El próximo rival del Real Madrid será el Valencia CF.

Zidane: "Me gusta el nuevo formato Champions, pero lo importante es pasar"

Zidane, entrenador del Real Madrid, ha valorado hoy la decisión oficial de la UEFA sobre el neuvo formato de "Final a 8", con sede en Lisboa. Eso sí, preguntado sobre qué le parece la idea y sobre que el cuadro madridista todavía no sepa si jugará la vuelta de octavos en campo del o en terreno netutral, Zidane dijo: "No sabemos donde vamos a jugar contra el Manchester, pero lo más importante para nosotros no va más allá del partido de mañana. Se va a decidir en breve y ya veremos si se juega en Manchester o en Lisboa".

Sobre el formato, Zidane cree que es una buena idea por parte de la UEFA, teniendo en cuenta las circunstancias especiales: "No me parece nada mal esta formula de la Champions. Cuartos, semis y final a un partido me gusta pero sobre todo tenemos que pasar a estas rondas. Me parece bien que se haga en un solo lugar y en 15 días. Se van a decidir muchas cosas".

Sobre el enfado en el partido del : "Es normal, tengo emociones"

Acerca de esas imagenes de televisión donde se mostraba que Zidane tenía un enfado importante con parte de su equipo durante el partido ante el Eibar, el preparados galo comentó: "Hay que luchar siempre y hay que pelear. No estoy molesto con lo que pasó el otro día. En el momento, un entrenador es normal que pueda estar un poco enfadado, tengo emociones. Pero eso así, hay que aceptarlo. Me quedo con la primera parte y luego la segunda lo tenemos que mejorar porque se puede hacer", aseguró.

La relación de Zidane con Bale: "Oigo que me llevo mal con Bale, pero no es así"

Acerca de su relación con Gareth Bale, Zidane comentó: "La relación con Bale siempre ha sido buena. Vosotros -los periodistas- pensáis que si Gareth no juega, como es un buen jugador, es porque se lleva mal con el entrenador pero no es así. Con él no ha cambiado nada desde Kiev, la relación con Bale es normalísima", explicó. Después añadió que "Bale está como siempre, ha vuelto como todos. Está contento de poder volver a jugar y la única cosa es que ha tenido unas molestias en la espalda", dijo.

Zidane, sobre Achraf: "Sabemos lo bien que lo está haciendo Hakimi"

Y por último, sobre la situación de Acrhaf Hakimi, jugador del Dortmund que debe volver al Real Madrid este verano, Zidane ha comentado que le siguen con atención y que está haciendo bien las cosas: "Sabemos la temporada que está haciendo en el Borussia y me alegro por él. Necesitaba salir, jugar y hacer muchos partidos. Nosotros aquí y ellos allí están contentos con Achraf Hakimi", sentenció.