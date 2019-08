Zidane, sobre Kubo: "Espero que se quede aquí, progresando"

El técnico asume que pueden pasar cosas antes del cierre de mercado, pero su deseo es que permanezca en la estructura del club

Takefusa Kubo ha sido una de las grandes noticias de la pretemporada del que, más allá de algún fichaje de campanillas, tampoco ha estado sobrada de alegrías para los aficionados blancos. Kubo llegó y fue considerado desde el principio como jugador del filial y no de la primera plantila. Por eso no tuvo presentación y se le asignó directamente al Castilla, no tiene dorsal en el Real Madrid. Lo cual no quiere decir que no termine subiendo, es más, entre las palabras de Zidane se puede ver que al técnico galo le gusta el jugador japonés.

“ Es un jugador del Real Madrid . Tiene futuro. Sabemos que puede pasar de todo hasta el final del mercado. Espero que se quede aquí, entrenando, progresando y jugando de inicio con el Castilla, pero es importante, porque es el futuro del Real Madrid”, explico cuando fue preguntado por una periodista nipona sobre el jovencísimo jugador. Esa frase dice más que las propias palabras, porque en los últimos días se ha especulado con la posibilidad de que el jugador salga cedido al .

Si por Zidane fuese, se quedaría en Valdebebas. Entrenándose con el primer equipo y, quién sabe, quizá esperando que a lo largo de la temporada pueda formar parte de la primera plantilla. El talento es indiscutible en su caso , se ha demostrado en la gira americana, pero falta por ver si se puede adaptar. Algo así le ocurrió en su momento a Vinicius, que también empezó su andadura con el Madrid en el segundo equipo y terminó siendo clave en la primera plantilla.

Es cierto también que el Real Madrid tiene una papeleta por delante en lo que se refiere a los extracomunitarios, pues no anda sobrado de plazas y no es seguro que puedan convivir en la primera plantilla Valverde, Militao Vinicius, Rodrygo y Kubo. Ese techo también juega en contra del nipón, el último en llegar y un jugador al que Zidane querría controlar personalmente, según sus propias palabras.