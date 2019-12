Zidane, sobre el Clásico: “Es LaLiga quien pone los horarios y lo respetamos”

El entrenador del Real Madrid prefiere no utilizar excusas de cara al encuentro frente al Barcelona.

Zinedine Zidane acudió este sábado a la rueda de prensa previa al partido frente al , pero le fue casi inevitable hablar sobre el , su rival del próximo miércoles. Eso sí, decidió rechazar cualquier tipo de excusa cuando le consultaron sobre el descanso de más que tendrá el equipo catalán: “Es quien pone los horarios y lo respetamos. No podemos hacer nada. El calendario no lo hago yo. Es así, no podemos cambiar eso”.

La previa del Valencia-Real Madrid

El entrenador del repasó también otros temas de actualidad.

El Valencia, su adversario: "Es un equipo que está haciendo muy buenos resultados. Queremos dar nuestra mejor versión, como siempre, creciendo como equipo… No sé si es buen o mal momento para medirse al Valencia. Sabemos contra qué equipo jugamos y estamos preparados para el desafío".

Sobre el calendario: "No rotar va a ser complicado, puedo contar con 25 jugadores excepto dos o tres que están fuera, pero voy a contar con todos".

Sobre Casemiro: "La decisión es del entrenador y yo hablo con ellos. Sabemos de su importancia en el equipo y yo tengo que pensar en cada alineación pensando en el siguiente partido. No en el del miércoles porque si no me equivocaría".

Bale: "No creo que el papel de Gareth sea menos importante ahora. Es uno de los nuestros y voy a contar con él, pero tengo a 25 jugadores y todos son importantes para mí. Bale es tan importante como los demás".