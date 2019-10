Zidane: "¿Si me juego el puesto en el Real Madrid? Esa pregunta es para otro"

El técnico valoró el partido decisivo ante el Galatasaray en el que los blancos se juegan su futuro en la Champions League.

Zinedine Zidane ha valorado cómo afronta el el duelo ante el en el que se juega su futuro en la UEFA y posiblemente el futuro del propio técnico francés.

¿Se le minusvalora hablando de Mourinho?: “No se me minusvalora, el fútbol se olvida de lo que has hecho y se olvida de lo que he hecho como jugador y como entrenador. Pienso en positivo aunque no te voy a decir que no me molesta lo que dicen. Tenemos un partido muy bonito y vamos a intentar ganar”.

¿Siente que se juega el puesto?: “No lo sé, no me lo puedes preguntar. Quiero estar aquí siempre. Conocemos la situación pero se lo tenéis que preguntar a otro”.

¿Cómo es posible salir sin intensidad?: “La temporada pasada al final no nos jugábamos nada y era complicada. Ahora es otra temporada, todo está en juego pero de vez en cuando nos pasa que hay partidos que no jugamos bien. Lo importante es que sepamos la exigencia de cada partido. Somos el Real Madrid y no podemos equivocarnos ni un minuto y tenemos que intentar reducir este margen de errores. Cada partido es un mundo, no estamos contentos pero sé que vamos a hacer un gran partido”.

¿Los jugadores quieren reivindicarse?: “Quieren ganar, hacer las cosas bien y no tengo ninguna duda. Saben que cada partido nos miran y lo que tenemos que hacer mañana es mostrar que queremos cambiar la situación y es lo que vamos a intentar hacer”.

El artículo sigue a continuación

El mal momento de Jovic, Hazard, Vinicius y Courtois: “No hay que señalar a nadie, estamos en el mismo barco y yo soy el responsable. Mañana vamos a hacer un buen partido”.

La situación: “Sólo nos preocupa la clasificación y sabemos que mañana es un partido importante. Vosotros habláis de cambiar al entrenador pero yo sólo me concentro en el partido de mañana”.

¿Le sorprende algo en el Real Madrid?: “Son 18 años y ya lo he vivido de jugador. Me gustan los momentos complicados para sacarlos adelante y enfrentarlos con personalidad para sacarlos como sea”.