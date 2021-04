Zidane: "No creo que sea un desastre como entrenador. Tampoco el mejor"

Zidane vuelve a molestarse cuando le preguntan por su futuro. Dice que no se considera el mejor entrenador, ni el peor.

Que a Zidane le molesta mucho hablar de su futuro es algo que, a estas alturas, parece indiscutible. Es evidente que, cuando quedan 8 jornadas para el final de Liga y tres partidos para acabar la Champions, el futuro del técnico que puede aún hacerse con ambos títulos es un foco de atención mediática. Sobre todo, porque no hace mucho fue muy cuestionado, porque yéndole bien, un buen día decidió dejar el Real Madrid y porque nada en él hace pensar en su continuidad...ni en lo contrario. Hoy, en la rueda de prensa previa al choque del próximo domingo ante el Getafe, se le ha vuelto a preguntar por ese futuro.

Su mayor virtud como técnico: "que disfruto de lo que hago todos los días y luego trabajar. Estos jugadores han ganado muchísimo pero quieren siempre más y eso es genial para un entrenador. Sabemos sufrir y para ganar hay que hacerlo".

¿Cree que Florentino le puede renovar tras la reelección?: "me alegro por él porque va a seguir siendo presidente. Del resto nadie sabe qué va a pasar. Me alegro por el presidente, no sé qué va a pasar después. Puedes tener un contrato de cuatro o cinco años y salir mañana, o al revés. Uno de un año y estar más tiempo. Eso no significa nada"

Entonces,¿tiene las mismas opciones de seguir que de irse? : "Tú no sabes nada, nunca miro el futuro, nunca hablé de eso, tampoco cuando decíais que había que quitar a Zidane".

¿Por qué no se pronuncia sobre su futuro?: "Por muchas dudas de muchas personas, pero nosotros no. Los jugadores están muy metidos. Están ahí y quieren más".

Por lo que respecta al ámbito estrictamente deportivo, el técnico francés ha abundado en el estado de la plantilla en general, de algunos jugadores en particular y en el rival del domingo. El francés tiene que mover su once ante las bajas, especialmente en defensa. A Ramos, Varane, Carvajal y Lucas se unen los sancionados Nacho y Casemiro. El objetivo es colocarse como líder provisional ante el Getafe, un equipo muy incómodo, al que no le están yendo bien las cosas y que tiene que apretar en estos últimos partidos para evitar sustor de última hora.

Sobre los últimos resultados: "todos estamos contentos del equipo y yo como entrenador muy feliz. Tenemos diez partidos en 30 días y es lo que hay. Contentos por estar vivos en todas las competiciones".

Militao y su mejoría: "está comprometido, jugó bien, luego todos quieren jugar más y es igual que los demás. Lo ha hecho bien y tenemos que seguir, él y todos. Está preparado y eso es lo más importante".

¿Teme un bajón ante la acumulación de partidos?: "han sido días muy exigentes, lo sabemos, pero conocemos esta situación. Los jugadores son listos y la recuperación se hace en los detalles. Mañana vamos a tener un partido muy exigente físicamente".

¿Está Hazard ya bien?: "está bien, está mejor, él lo quiere es volver con el equipo

¿Qué piensa de los que dicen que tiene suerte?: "no va a cambiar nada lo que diga. ¿Si tengo flor? Es verdad que tengo muca suerte de estar aquí, pero no creo que sea un desastre de entrenador. Tampoco el mejor. Lo importante es meter pasión y sé donde estoy. Lo más importante son los jugadores. Aquí se habla mucho, me gustaría hablar más de fútbol con vosotros y no de estas cosas".

El artículo sigue a continuación

El plan de aquí al final de temporada para rotar: "nos faltan diez partidos. Contamos con todos los jugadores pero creo que los que han salido lo hicieron bien. No hemos ganado nada y esa es la realidad también".

Carvajal: "está mejor y eso es bueno para el equipo".

Las críticas sobre el bajo nivel de los entrenadores de Francia: "no estoy de acuerdo, la formación es muy buena, a todos los niveles y no comparto ese punto de vista. Más bien al contrario".