Zidane le respondió a James: "Él quiere jugar más, pero son decisiones"

Luego de derrotar a Mallorca, el técnico francés no quiso entrar en polémicas luego de las declaraciones del colombiano sobre su suplencia.

En 10 días, logró cuatro victorias consecutivas que lo afirman en lo alto de LaLiga: , , y . Sin embargo, este triunfal regreso blanco a la competencia genera un desgaste físico que inquieta a Zinedine Zidane.

"No es fácil jugar cada tres días y no podemos trabajar como queremos. Pero le pasa a todos los equipos, nos está afectando a todos por igual. yo veo todos los partidos y es lo que pasa a todos", dijo el entrenador francés luego de la victoria 2-0 en el Alfredo Di Stéfano frente al cuadro bermellón. "Es normal, después de 60 días pero no va a cambiar la situación y hay que seguir trabajando", amplió Zizou en conferencia de prensa.

Al galo igualmente le preguntaron por la situación de James Rodríguez, que volvió a ser suplente, luego de las declaraciones en las que también le gustaría saber las razones del por qué no juega, más allá de los gustos del técnico.

"No te voy a explicar nada, ¿sabes?. Yo soy el entrenador y al final estamos todos aquí. Yo creo que James es un jugador como todos y yo sé que él quiere jugar, como todos y es normal; él quiere jugar más, pero al final son decisiones. Y yo intento hacer las cosas como entrenador del Real Madrid, pero no tiene nada que ver nada con eso porque un día es James, otro día es Gareth, otro día es Isco. Vosotros siempre sacais uno. Al final, esto no va a cambiar lo que estamos haciendo todos porque cada uno aporta su granito de arena y lo más importante es eso. Yo no me voy a meter en lo que quereís, que es sacar portadas", sentenció.

Respecto al encuentro, el técnico señaló que los jugadores hicieron un partido "muy serio y eso es muy importante porque hemos sido un equipo sólido, dejando el arco a cero que es muy importante". Además, Zidane reconoció que la competencia con "será difícil hasta el último partido", al ser consultado sobre el próximo desafío del domingo 28 de visita a .