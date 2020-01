Zidane habló de la ausencia de James ante Sevilla

El entrenador de Real Madrid dijo que el colombiano tenía una pequeña molestia y que por eso no lo convocó.

Aunque se habló de la fiesta de cumpleaños de Santiago Arias y de la presencia de James Rodríguez en la celebración, con más jugadores de , Zinedine Zidane habló de por qué no convocó al jugador colombiano para el duelo ante que terminó ganando 2-1 con doblete de Casemiro.

“James y Bale están un poco tocados. Por eso no han venido. No existe otra razón”, dijo el entrenador francés en la rueda de prensa posterior al encuentro. Pero lo que deja la duda es lo que pasó en la semana, pues el colombiano se entrenó con normalidad y a la par de sus compañeros.

Las razones no son claras y es evidente que Zidane no va a profundizar en el tema. Lo que se hace inocultable es que el DT no está contando mucho con el cafetero y, por el momento, no ve la necesidad de hacerlo.