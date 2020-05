Zinedine Zidane, el único entrenador francés en las grandes ligas de Europa

Desde 2018, solo hay un entrenador francés en los banquillos de las "grandes ligas" de Europa: "Zizou".

Increíble, pero cierto. Zinedine Zidane es el único y solitario emblema del fútbol francés en los banquillos de elite. Así lo reflexiona el diario "L'Equipe", que se pregunta en voz alta "¿qué pasa con el entrenador francés?" La conclusión es clara: Zinedine Zidane está solo. Desde que en 2016 se llegara de nuevo al tope de cinco banquillos ocupados por franceses con Wenger, Rudi García, Ismaël, Puel y Zidane, solo el técnico del Real Madrid aguanta al frente de un equipo de las grandes ligas europeas, sin contar por supuesto con la Ligue-1.

El diario galo explica que los técnicos de su país han perdido prestigio y que no están de moda. Desde la retirada de Arsene Wenger, sólo Zidane resiste como gran figura nacional francesa, mientras que en la Ligue-1, aunque predomina el producto nacional galo, el no tiene un entrenador francés desde Blanc, y ahora está dirigido por Thomas Tuchel, por ejemplo, mientras que el ha acertado más con apuestas extranjeras como Jardim y ahora, el ex seleccionador español, Robert Moreno. Zidane, que ha regresado con el a los entrenamientos, es el mejor exponente, o mejor dicho, el último, del fútbol galo en los banquillos.

Desde "L'Equipe", Raymond Domenech, exseleccionador y ahora presidente de la Asociación de Entrenadores, pide más promoción para el entrenador francés, al que ve tan capacitado como el resto. Por ahora, Zidane está completamente sólo. Eso sí, no le va nada mal en su Real Madrid.