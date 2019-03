Zidane, con el látigo de seda: tomará "decisiones difíciles" en el Real Madrid

Jugadores como Bale, Isco, Marcelo o Kroos están en el ojo del huracán. Podrían no ser los únicos. El nombre de Hazard ya está sobre la mesa

Zidane es ya el nuevo entrenador del . Presentado este lunes en el Santiago Bernabéu, el técnico galo pasará parte de este martes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, según pudo saber Goal, reunido con diferentes actores de lo que será su nuevo proyecto en el equipo madridista. Un proyecto renovado en el que “van a cambiar cosas”. Literalmente. Así lo avanzó Zidane en su rueda de prensa de presentación. Y Goal ha podido confirmar que la idea que se maneja en el club es que esos cambios serán profundos.

El propio Florentino Pérez reconoció someramente en su discurso que ha fallado la planificación deportiva de cara a esta temporada. “Tenemos una gran plantilla, pero tenemos que reconocer que no hemos alcanzado el nivel colectivo que deseábamos. Por eso queremos trabajar desde ya para una nueva etapa ilusionante”, explicaba el presidente blanco en su alocución. Y unos minutos más tarde, el propio Zidane hacía referencia también a que Florentino Pérez era consciente del mal que ha acechado a los blancos este curso. “Sabe lo que nos pasa dentro a los jugadores. Cuando ganas tanto, puedes tener un bajón, y esto nos ha pasado”, deslizaba el técnico galo.

El cambio es necesario en el Real Madrid, y ya nadie lo esconde. Pero no sólo eso, sino que también es consensuado entre los máximos mandatarios. Y además, será profundo. Zidane llega al club blanco y llega con su látigo de seda. Tal y como Goal publicó este mismo lunes, el francés –que pasará a ser el entrenador mejor pagado del mundo- tiene vía libre para los fichajes en el club, pero también para los traspasos. Poderes plenos en la gestión deportiva de la plantilla. Y eso le obligará a tomar “decisiones de las difíciles” para con un vestuario que le dio tres en las últimas tres temporadas, según cuentan a Goal fuentes autorizadas. Tanto el técnico como la Junta Directiva lo asumen con responsabilidad plena.

En la carrera de Zidane en los banquillos, ha quedado demostrado además que el francés es siempre franco, directo, pero también decidido y consecuente. Se lanzó a apostar por Casemiro cuando regresó de su cesión al Porto, sentó a James Rodríguez (y aceptó su salida) cuando era uno de los fichajes más caros de la plantilla, echó atrás el fichaje atado de Kepa Arrizabalaga, sentó a Gareth Bale en la final de Cardiff y buena parte de la temporada siguiente, etcétera, etcétera. A partir de ahora comienza otro capítulo en su carrera como gestor de equipos.

En el horizonte aparecen casos de jugadores otrora importantísimos para el Real Madrid, pero que han fallado estrepitosamente este curso, no sólo al anterior entrenador, sino al equipo y la afición. Todas las miradas están puestas ahora sobre Gareth Bale –que ya reconoció que su relación con Zidane no era buena-, así como sobre Isco y Marcelo (que este martes sí se dejaron ver por Valdebebas cuando es sabido que ambos se dejaron llevar bajo la batuta de Solari). Otro jugador muy discutido por la crítica ha sido Toni Kroos, asiduo en todas las alineaciones desde que llegó a la capital española. Y podrían no ser siquiera los únicos ‘titularísimos’ cuya continuidad se discuta desde este mismo momento hasta el próximo 1 de septiembre. De momento, además, ya se han iniciado contactos por Hazard en sentido contrario, según ha desvelado Goal. “Van a cambiar cosas”… y mucho.