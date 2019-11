Zidane aumenta el misterio sobre James: "No puedo contar lo que tiene exactamente"

El crack cafetero no está habilitado para el duelo crucial de Champions ante el Galatasaray.

Era un secreto a voces que confirmó este martes el propio Zinedine Zidane : James Rodríguez no está en buenas condiciones físicas para hacer parte de la convocatoria del para el cruce con Galatasaray, por la cuarta fecha del Grupo A.

Lo que no ha quedado claro, por el contrario aumentó el misterio, es lo que tiene exactamente el crack cafetero, quien se perderá su tercer partido al hilo. "Es un poco lo mismo (de Bale). No está disponible todavía. Está con molestias. No te puedo contar lo que tiene exactamente, es la realidad. Ojalá que vuelva rápido. Quiero a mis jugadores conmigo, aunque luego es difícil hacer la convocatoria, pero lo prefiero así", explicó el míster en la rueda de prensa previo al duelo de Champions en el Bernabéu.

Será el sexto partido que se pierde James en lo que va de la temporada (tercero en línea), apenas suma un gol y una asistencia en 422 minutos disputados en nueve partidos (5 de titular) en lo que va de la temporada.

La situación del colombiano cada vez es más complicada en el Real Madrid y cada semana pierde más terreno en la lucha por ganarse un puesto en el once titular de Zidane.

Las molestias físicas también bajarían a James de la convocatoria de la Selección para los amistosos ante Perú y .