Zidane, antes del Clásico: "Puedo entender que nuestra gente esté tocada o molesta"

El entrenador del Real Madrid comparece a horas del partido contra el Barcelona en el Bernabéu. ¿La receta? "Corazón, cabeza y unidad".

Zinedine Zidane, entrenador del , compareció este sábado ante los medios de comunicación en la previa del Clásico contra el FC de este domingo 1 de marzo (21:00 horas).

La receta para el Clásico: “Sí, corazón, cabeza, unidad. Para nosotros es mejor la segunda cosa. Es el ánimo de todos aquí. Vamos a jugar un partido muy bonito y pensar que tenemos una oportunidad de hacer un gran partido”.

¿Ha hablado con los jugadores?: “Esto es el fútbol, lo hablamos. Nosotros, incluso cuando nos pasa algo en el campo, en un momento puntual te puede pasar algo. Lo único para nosotros es la reacción. Y la reacción es seguir haciendo lo que hicimos en 78 minutos”.

La falta de gol, Jovic y Mariano: “No estoy preocupado porque durante cuatro meses ganamos partidos e incluso sin Hazard. Ganamos muchos partidos. No se trata de eso. Lo más importante es tener nuestra solidez y luego sabemos que podemos marcar goles. Y luego, como siempre, tengo que elegir aquí las cosas y ya está”.

Los malos resultados en el Bernabéu: “Es verdad, es un momento delicado porque son tres partidos que no ganamos en nuestro estadio, pero sabemos que estas son cosas que pueden pasar. Lo único es que nuestro ánimo debe ser positivo. Es juntos los que vamos a sacar esto y no escuchar lo que se dice. Lo que necesitamos es nuestra gente con nosotros desde el minuto 1 al 90. Puedo entender que nuestra gente esté tocada o molesta, pero les necesitamos. Y ellos necesitan a su equipo y es lo que vamos a hacer mañana. Por lo menos darlo todo en el campo”.

¿Dio alguna explicación a Kroos por su suplencia ante el City?: “Cuando hay un mal resultado buscas algo y ahí Toni, como es uno que juega siempre y como no jugó…. No perdimos porque no estaba Kroos, estoy convencido. Luego es verdad que son cosas que pueden pasar en un momento puntual en un partido, hemos elegido eso. Pero los demás juegan de la misma manera que Kroos. Es una opción del otro día. No hay que buscar algo, otra cosa. Kroos lo está haciendo muy bien, va a seguir haciéndolo muy bien. Tengo a todos los medios ahí y tengo que elegir”.

Setién dijo que para el Madrid el Clásico es más vital: “A nosotros todos los partidos son iguales, importantes. Vamos a jugar, hay tres puntos en juego. Sabemos que es un partido distinto a los demás, pero es lo mismo. Estamos en nuestra casa e intentaremos hacer lo máximo para ganar”.

¿El Barcelona depende demasiado de Messi?: "Sabemos de la importancia de Messi en su equipo. Que pueden ser peor sin él, seguro, es fundamental para ellos. Pero son muy buenos, son un conjunto que lo hace muy bien. Nos preocupamos de lo que vamos a hacer nosotros”.

¿Si no gana un título su continuidad está en juego?: "No sé, tienes que preguntar a otros".

Planes para Rodrygo: "Lo mismo. Va a tener el mismo papel. A veces va a estar fuera y a veces va a estar dentro porque hay 25 jugadores".

Las críticas: "Claro. Cada uno puede criticar y es lo que hacéis. Perdemos dos partidos y el responsable soy yo. Entiendo lo que hacéis. Después del dije que si perdíamos dos partidos me iban a criticar y es lo que está pasando. Y no es nada nuevo. Tengo la fuerza de seguir con mis jugadores, porque tengo a mis jugadores que son los mejores. Hay que ser positivos".

Interés en Lautaro Martínez: "Nada. Yo estoy con los que están aquí, ahora".

¿Quién se juega más, el Madrid o usted?: "Ninguno, porque después del partido faltarán 12 partidos. Pase lo que pase seguiremos peleando y lo haremos con todas nuestras fuerzas".

Braithwaite: "Es un jugador bueno, acaba de llegar al Barça, un conjunto donde hay muchos jugadores buenos".

Nivel flojo de ambos: "Es cierto que cuando perdemos puntos hablamos de que somos débiles o frágiles, pero no es la percepción que tengo. Es algo que puede suceder en el fútbol, hay que pensar hacia adelante y que se pueden cambiar dinámicas. El nivel de ambos equipos es que son el primero y el segundo, ¿Qué pensarán los que van detrás? ¿Son un desastre porque no van primero y segundo? No".

Momento delicado: "Es una oportunidad que tenemos para precisamente cambiar la dinámica. No lo veo de otra forma. Yo soy positivo. Quiero que todos mis jugadores quieran y busquen la victoria".