Zidane aclara la ausencia de Bale contra el Manchester City: "Ha preferido no jugar"

El preparador galo aclaró que el jugador galés ha preferido no jugar el duelo de la Champions "por motivos personales".

Ni siquiera ha viajado a Manchester pero Gareth Bale ha sido el gran protagonista de la previa del duelo de la UEFA que el disputará este viernes contra el City. Su ausencia en la convocatoria ha llamado la atención y Zinedine Zidane ha tenido que dar explicaciones.

Hasta en tres ocasiones le preguntaron al técnico francés por la baja del 11 del conjunto merengue y en tres veces intentó dar las mínimas pistas posibles al respecto aunque acabó admitiendo que el propio jugador es el que ha pedido no jugar.

"Se dicen muchas cosas, tenemos una relación personal buena. Él ha preferido no jugar, el resto es entre él y yo. No ha venido por algo personal suyo. Es una conversación entre él y yo y no voy a desvelar nada. Es jugador del Madrid. Ha preferido no jugar, es lo único que puedo decir. Estamos concentrados únicamente en el partido de mañana", explicó.

Si en efecto Bale es el que ha pedid no ser incluido en la convocatoria no es descartable que el extremo esté tratando de evitar una inoportuna lesión que pueda truncar su marcha a otro equipo este verano, ya que parece que su etapa en el Real Madrid está acabada.