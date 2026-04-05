Ziab arremete contra Inzaghi: ¡Un solo jugador ha acabado con tu sistema!

El tunecino Tarek Diab, exjugador del Al-Ahli de Yeda, arremetió contra el italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal, tras el empate a 2-2 contra el Al-Taawoun el pasado sábado, en la jornada 27 de la Liga Roshen, dirigiendo duras críticas al estilo de juego del equipo y al impacto de este empate en la lucha por el título.

Con este resultado, el Al-Hilal ha perdido dos puntos más en la lucha por el título, quedando con 65 puntos en segunda posición, empatado con el Al-Ahli de Yeda, tercero, y a cinco puntos del Al-Nassr.

Ziyab declaró en declaraciones a la cadena saudí «Thamania»: «El Al-Hilal está sufriendo claramente en cuanto a rendimiento y estilo de juego, así como en la capacidad de los jugadores para marcar la diferencia».

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Y añadió: «El bajo nivel no se limita al partido contra el Al-Taawoun, sino que ya era evidente incluso antes del último parón internacional, ya que el Al-Hilal adolece de una clara falta de soluciones ofensivas, y Inzaghi no ha logrado idear un nuevo sistema».

Y continuó: «No es razonable que la ausencia de Sergej Savic afecte al sistema de Inzaghi de esta manera; el equipo parecía perdido sin el jugador serbio y no fue capaz de encontrar soluciones».

Ziyab destacó que el brasileño Malcom de Oliveira fue la única excepción en el partido de ayer, y explicó: «Tenía las soluciones y la capacidad de tomar decisiones, a diferencia de los demás jugadores».

Y concluyó diciendo: «La colaboración fue buena, y supo aprovechar los espacios a la espalda del Al-Hilal, así como los centros y otros aspectos que le dieron la victoria».







