Zapata y Muriel ilusionan a un Atalanta de nivel europeo

Pese al empate a dos goles ante la Juventus, La Dea dio cátedra en Allianz Stadium y mostró un nivel para soñar en Champions.

El marcador dirá que fue empate a dos goles y tal vez la interpretación de haberse disputado un partido reñido, peleado, de ida y vuelta y dominio parejo, pero nada estará más alejado de la realidad que mostraron los 90 minutos y monedas disputados en Turín.

fue claro dominador, se impuso ante la Juve en casi todas las fases del juego en buena parte del partido y estuvo a pocos minutos de dar un golpazo de autoridad. Aún así, el aviso para sus contendientes en la y más que todo en es claro: Aquí hay equipo y un enorme potencial.

Duván Zapata abrió el camino con 'Papu' Gómez como cómplice perfecto. No en vano, el argentino ajustó 16 asistencias y el colombiano 15 anotaciones, números para conformar una dupla que mete miedo, pero ante todo, juega bien a la pelota e impulsan ofensivamente al equipo.

Desafortunadamente para Luis Fernando Muriel hubo una de cal y otra de arena. El de Santo Tomás le ganó y con amplia ventaja el duelo por la banda izquierda (sector derecho de la Juve) a Juan Guillermo Cuadrado, que fue incapaz de descifrarlo. En una de esas incursiones, 'Muri' habilitó a Malinovskiy para poner el 2-1 parcial con un potente remate ajustado al palo izquierdo de Szczęsny. Pero al minuto 90 llegó una clara mano del colombiano -había ingresado por Zapata- que Cristiano Ronaldo cambió por el 2-2 definitivo y amargo para los de Bérgamo.

De haberse concretado la victoria, Atalanta hubiese quedado a seis puntos de la con 18 unidades aún en juego. Nada garantizaba una remontada épica, pero sí un ingrediente de emoción necesario en una Liga que suele definirse con demasiadas jornadas de anticipación para el mismo lado.

De cualquier manera no es para lamentarse por lo que no fue, sino alentarse por lo que hay. 'La Diosa' mostró ribetes, hizo ver muy mal al más poderoso y siguió manteniendo no solo un invicto impresionante, sino la evolución de un equipo que Gasperini ha sabido ajustar, que llegará en igualdad de condiciones a los octavos de la Champions, ante un que podría pagar caro la larga ausencia de la canchas a raíz de la pandemia y cancelación de la .