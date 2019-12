Zapata se quejó del arbitraje ante Antigua

El delantero colombiano fue expulsado en el partido contra los Coloniales.

William Zapata, delantero de Sanarate, expresó su molestia por la expulsión que sufrió en el duelo contra Antigua. El colombiano se vio envuelto en una polémica tras un golpe a Cristian Jiménez, lo cual provocó que el principal le mostrara la tarjeta roja, algo injusto según su criterio.

"Yo fui a decirle eso cuando expulsó al Toro Silva, porque para mi no era roja, pero me empujan y el línea le va a decir que le doy una patada a Jiménez y luego me expulsa, no me gusta meterme con los árbitros pero tengo que decir lo que es", expresó el delantero sudamericano sobre la decisión arbitral.

También se quejó del poco minuto de descuento que se añadió sobre el final. “Como es posible que solamente se hayan repuesto cuatro minutos en el partido, cuando hubo cambios y cada vez que había un tiro de esquina, Mingorance caminaba desde el medio campo para hacerlos”.

Pese a la eliminación, Zapata quedó conforme con el torneo realizado por Sanarate. “Hicimos un buen trabajo, la llave fue bastante pareja, ellos pasaron por cuestiones del formato, pero en todo el torneo no nos pudieron ganar y estamos orgullosos por lo que hicimos”, concluyó.